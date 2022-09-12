Doları olan yatırımcılar ve ya enflasyona dayalı dolara bakan vatandaşlar mevcut döviz kuru durumlarını yakından takip ederek değerlendirmeye alıyorlar. Dolar Endeksi geçen hafta 100 dolar seviyesini geçmesinin ardından kur hızla yükselişe geçti. Diğer para birimine karşı sürekli değer kazanan dolar yükselmeye devam ediyor. Yatırımcılar ve ellerinde dolar olan vatandaşlar doların ne yapacağını ve ne zaman yükseleceğini araştırıyor. Konuya ilgili yorum yapan uzmanlar 10 gün sonrasına işaret ederken dolarda 10 gün sonrasında kritik gelişmelerin yaşanacağını söylüyorlar.
EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 13:54
Dolar durdurulamıyor! Artık 1 dolar bile çok kıymetli! Yatırımcısı bayram edecek... İşte 12 Eylül dolar kuru fiyatları
Yatırımcılar ve vatandaşlar, haftanın ilk günü dolar kurunu yakından takip ediyorlar. Bankalar arası piyasalarda döviz kurlarında son durumu öğrenmek isteyen yatırımcılar, 2 Eylül dolar kuru fiyatlarını sorguluyorlar.
EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 13:54
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