Dolar durdurulamıyor! Artık 1 dolar bile çok kıymetli! Yatırımcısı bayram edecek... İşte 12 Eylül dolar kuru fiyatları













12 Eylül 2022 Pazartesi dolar kuru

Doları olan yatırımcılar ve ya enflasyona dayalı dolara bakan vatandaşlar mevcut döviz kuru durumlarını yakından takip ederek değerlendirmeye alıyorlar. Dolar Endeksi geçen hafta 100 dolar seviyesini geçmesinin ardından kur hızla yükselişe geçti. Diğer para birimine karşı sürekli değer kazanan dolar yükselmeye devam ediyor. Yatırımcılar ve ellerinde dolar olan vatandaşlar doların ne yapacağını ve ne zaman yükseleceğini araştırıyor. Konuya ilgili yorum yapan uzmanlar 10 gün sonrasına işaret ederken dolarda 10 gün sonrasında kritik gelişmelerin yaşanacağını söylüyorlar.Dolar/TL haftanın ilk iş gününde 18,24 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Euro/TL 18,40 civarında hareket ediyor. Piyasada artan faiz oranları ve enerji arzı sorunlarının şiddetlendirdiği resesyon korkuları sürerken endişeler bir türlü yerinde durmuyor. Dolar karşısında 0.9865'e düştükten sonra, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sıkılaşmaya devam etme sinyali vermelerinin ardından 1'in üzerinde üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin belirsizliğin azalmasıyla dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesinden geriledi, ancak şimdi %1 düşüşle 107.8'e indi. Bu arada Euro/Dolar paritesi dolar endeksine paralel olarak %1,5 yükseldi ve 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini test ettikten sonra 1.0190'da sabitlendi. Analistler teknik olarak Dolar Endeksi'nin 107 seviyesinin destek ve 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını açıkladı.