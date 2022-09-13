Dolar'ı da Euro'yu da gerisinde bıraktı! Herkes o para biriminin peşinde! Yatırım olarak artık bu para birimi rağbet görüyor. Tüm yatırımcılar bu para biriminin peşinde! İşte para biriminin yeni gözdesi... Türk vatandaşları, son dönemde yükselen dolar ve euro kurları nedeniyle farklı yatırım ürünlerine yöneldi. Birincisi para, ilk sırada yer alıyor. Ancak altın ve dolar dışında bir yatırım aracı arayanlar için yeni bir öneri ortaya çıktı. haber bu sefer Japonya'dan geliyor.
Yatırım tercihleri arasında Türk lirası da bulunanJapon kadınları, son dönemde yeni bir para birimine daha fazla yatırım yaptı. Veriler, Japon bireysel yatırımcıların Meksika pesosunu dolar ve euroya tercih ettiğini gösteriyor. Meksika pesosu, yurtiçindeki yüksek faiz oranlarının yanı sıra para birimindeki güçlü performanstan yararlanan Japonya'da giderek daha fazla ilgi görüyor.
Japonya'daki bireysel yatırımcıların konumuna bakıldığında, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören 14para birimi arasında yatırımcıların net uzun pozisyonunun Meksika pezosu olduğu düşünülebilir. Net uzun pozisyonlar bu yıl iki katından fazla artarak 50.7 milyar Yen’e (360 milyon$) ulaştı. Güney Afrika randı, uzun süredir Meksika pesosunun arkasında ikinci sırada yer alıyor. Meksika pesosu, Japon perakende yatırımcılarını, Japon Merkez Bankası'nın yumuşak politikası nedeniyle Yen’e olan yerel ilgiden mustarip oldukları ve sıfıra yakın bir zamanda ek karlarla cezbetti. Meksika para birimi, Türk Lirası'ndan sonra en yüksek faiz oranına sahip, ancak peso bu yıl Türk lirasını neredeyse yüzde 40 puan ile geride bıraktı. Geçen ay politika faizlerini tüm zamanların en yüksek seviyesinde gören Meksika Merkez Bankası, FED’in sıkılaşmasını benzer şekilde izlemeye devam edecek.