Dolar için gard alma zamanı... Hazırlıklı olun her şey olabilir! Uzmanların uyarılarına şimdi bakın, pişman olmayın!

Haftaya düşüşle başlayan 18.220 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yatay hareket ettikten sonra dolar/TL bir önceki kapanışın hemen üzerinde 18.2345'te günü kapattı. Yeni haftaya düşüşle başlayan $/TL, saat 10:40'ta bir önceki kapanışa göre %0,1 düşüşle 18.2240 seviyesinde kaydedildi.

Aynı dakikada Euro/TL bir önceki kapanışın %1.40 üzerinde 18.5690'dan ve %0.7 kazançla 21.2960'tan işlem görüyor. Belirsizlikler Ortadan Kaybolmaya Başladı Medyada yer alan haberlere göre; Analistler geçen hafta büyük merkez bankalarının para politikası belirsizliğini önemli ölçüde azalttığını bildirdiler. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında %90 olasılıkla %90 olasılıkla 75 baz puan faiz artıracağını söyleyen Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin döviz kurunu etkileyebileceğini söyledi. $ endeksi Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla 20 yılın en yüksek seviyesinden geri çekilirken, şu anda %1'lik düşüşle 107.8'de. Euro/dolar kuru ise dolar endeksinin gelişmesiyle birlikte %1,5 artarak 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini test ettikten sonra 1.0190'da sabitlendi. Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre ödemeler dengesi Temmuz'da 4 milyar dolar açık verirken, yıllık cari açık 36,6 milyar dolar oldu. Analistler, günün geri kalanı için veri takviminin durgun olduğunu kaydederek, teknik olarak dolar endeksinin 107 seviyesinin destek ve 108,5'in direnç olarak öne çıktığını bildirdi.