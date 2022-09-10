EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 16:46

Dolar için Selçuk Geçer'den heyecanlandıran açıklama! Dolar fırlayacak dedi tarihini verdi! Doları olan tutsun, parayla oynayacak!

Tahminleriyle yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran Selçuk Geçer, Dolar kurunda kırılmanın olacağını belirtti. Dış ticaret açığında giderek artış olduğunun altını çizen Geçer, 0’lük bir hareketin olacağını söyledi. İşte Selçuk Geçer’in değerlendirmeleri…

EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 16:46
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Dolar için Selçuk Geçer'den heyecanlandıran açıklama! Dolar fırlayacak dedi tarihini verdi! Doları olan tutsun, parayla oynayacak!


Tahminleriyle yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran Selçuk Geçer, Dolar kurunda kırılmanın olacağını belirtti. Dış ticaret açığında giderek artış olduğunun ifade eden Geçer, %100’lük bir hareketin olacağını söyledi. 

%100 Harekete Hazır Olun

İlerleyen zamanlarda kurda patlama yaşanacağının vurgusunu yapan Selçuk Geçer, “Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. %100’lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz.” İfadelerine yer verdi.

Dolar Fırlayacak



Dolar kurunda yukarı yönlü hamlelerin süreceğini açıklayan Geçer, “Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine kapı aralayacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye’deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı. ” dedi.

Yatırım tavsiyesi değildir!

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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