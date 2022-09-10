Dolar için Selçuk Geçer'den heyecanlandıran açıklama! Dolar fırlayacak dedi tarihini verdi! Doları olan tutsun, parayla oynayacak!







%100 Harekete Hazır Olun

Dolar Fırlayacak







Tahminleriyle yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran Selçuk Geçer, Dolar kurunda kırılmanın olacağını belirtti. Dış ticaret açığında giderek artış olduğunun ifade eden Geçer, %100’lük bir hareketin olacağını söyledi.İlerleyen zamanlarda kurda patlama yaşanacağının vurgusunu yapan Selçuk Geçer, “Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. %100’lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz.” İfadelerine yer verdi.Dolar kurunda yukarı yönlü hamlelerin süreceğini açıklayan Geçer, “Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine kapı aralayacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye’deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı. ” dedi. Yatırım tavsiyesi değildir!