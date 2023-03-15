Dolar ipini kopardı dört nala koşuyor! Ünlü ekonomistten şaşkınlık veren tahmin: O tarihe kadar...

Ekonomist Alaattin Aktaş, Ekonomim.com'da yayınlanan "Bunlar iyi günler!" başlıklı yazısında, 15 Mayıs seçimlerinin sonucu ne olursa olsun, Türkiye'de yaklaşmakta olan bir ekonomik kriz konusunda uyarıda bulunuyor. Aktaş, seçimlere kadar 'sabit kur' politikasının devam edeceğini, seçimlerden sonra ise Türk ekonomisinin eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaşacağını öngörüyor. Aktaş'a göre, ülkeyi vuran deprem zaten kötü olan ekonomik durumu daha da kötüleştirerek Türkiye'yi bütçesiz bıraktı ve ek borçlanma ve daha yüksek faiz oranları gerektirdi. Türk parasının 7 aydır değer kaybetmediğini, bunun kendi başına iyi bir haber olduğunu, ancak sabit kur politikasının sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yarattığını belirtiyor.
Hükümetin önümüzdeki aylarda ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak için gerekli adımları atıp atmayacağını zaman gösterecek...
Aktaş, seçimleri kim kazanırsa kazansın 2024 yerel seçimlerinde iktidarı korumak için siyasi baskılarla karşılaşacağını ve bunun da çok ihtiyaç duyulan ekonomik reformları daha da geciktireceğini öngörüyor. Bunu parasal genişlemenin takip edeceğini ve politikada radikal bir değişiklik yapılmadığı takdirde ekonomik durumun kötüleşmeye devam edeceğini savunuyor. Aktaş son olarak, son depremin etkilerinin önümüzdeki yıllarda hissedileceği uyarısında bulunuyor ve Türk hükümetini ülkenin ekonomik zorluklarını ele almak için kararlı adımlar atmaya çağırıyor. Aktaş'ın uyarıları ışığında, Türkiye'nin ekonomik bir felaketi önlemek için proaktif önlemler alması gerektiği açık. Hükümetin önümüzdeki aylarda ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak için gerekli adımları atıp atmayacağını zaman gösterecek.