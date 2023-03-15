Dolar kahini Selçuk Geçer doların nabzını yükselten tahmini yaptı! Bir hafta sonra bakın kaç TL birden fırlayacak!













DOLAR 9 GÜN SONRA 35 TL

TCMB faiz kararı açıklamasıyla doların ibresi aşağı doğru yönelirken milyonlarca yatırımcı doların akıbetine ilişkin araştırmalara başladı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu duruma karşılık yorumlarında dolar için rakam ve tarih verdi. Doların yükseleceğine değinen uzman isim tarihi açıklamada bulundu. Dolar TL karşısında hangi konumda olduğu merak edilirken ne kadar daha yükseleceği merak konusu oldu. Kısa süre içerisinde konu hakkında açıklamalarda bulunan uzman isimlerden benzer tahminler gelmeye devam ediyor. Dolar ise ağır ağır olsa da yükselişine devam ederken Geçer, bu durumun böyle devam etmesiyle rekor rakamların ulaşacağına işaret etti. Geçtiğimiz hafta cuma günü dolar 19 TL sınırına ulaşırken devamında ise 18,97 olarak işlem gördü. Piyasalarda ki dalgalanmalar karşısında doların nabzını kontrol eden Geçer, 9 gün sonra doların ne kadar olacağını açıkladı.Son günlerde dolar kurunda hareketlilik üzerine yatırımcılar bu durumun nasıl devam edeceğini araştırırken Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz indirimiyle beraber dolar üzerinde ki dalgalanmalara karşılık yatırımcılar da napacağını şaşırdı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların 9 gün sonra ne kadar olacağını açıkladı. Verilen tarihte dolar üzerinde 3-5 TL artış olacağının altını çizi. ABD enflasyonu üzerinden duraklama yaşanmazsa ise dolar kurunun 35 TL'ye kadar yükseleceğini belirtti.