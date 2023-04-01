Dolar kahini Selçuk Geçer siyasete atılıyor! O partiden aday olacak: Bu sözlerle müjdeledi!

Kararlılığı ve isabetli tahminleri ile yatırımcılara olumlu bir yol izlemelerini sağlayanünlü iktisatçı Selçuk Geçer, 14 Mayıs seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olacağını açıkladı.
Bu kararını resmi Twitter hesabından duyuran Geçer, şu ifadelere yer verdi:
"Ben siyaset için değil, halk için adayım Haklarımızı sonuna kadar almak için ADAYIM İşçi, Çiftçi, Emekli, Memur için ADAYIM Kadınlar, Gençler, Çocuklar, Öğrenciler, Eşit Haklar için ADAYIM Halkın partisi; CUMHURİYET HALK PARTİSİNDEN ADAYIM"
SELÇUK GEÇER KİMDİR?
Selçuk Geçer 1972 senesinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Eskişehir'de Ahmet Kanatlı Lisesi'nde, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde aldı. Selçuk Geçer, 3 Mayıs 2009 tarihinde dünyaevine girmiş ve 2 çocuk babasıdır. TV ekranlarının isimlerinden biri olan Selçuk Geçer, finans
habercisi, yorumcu ve analisttir. Bu konuda birçok kanalda yer aldı. 2006'da Mercek Altı adlı talk programıyla Ziraatciler Derneği Yılın ekonomi
Habercisi ödülüne layık görüldü. Ocak 2007'den Temmuz 2012'ye kadar Kanal 24 TV'nin finans müdürlüğünü yaptı. 2012 yılında görevinden ayrılan Selçuk Geçer, Cem Medya Grubu'nun yeni yazı işleri müdürü oldu. Türkiye'nin önde gelen şirket ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanları finans gazeteciliği, medya ilişkileri ve haber
sunumudur. Medya sektöründe finans birimleri yöneticisi olarak birkaç yıl çalıştı.