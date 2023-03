Dolar kehaneti piyasaları yıkacak! Selçuk Geçer ilk kez bu kadar emin: Ne 20 ne 30! 15 Mayıs'ta 1 dolar bu kadar olacak!

EKONOMİSTTEN DOLAR KURU TAHMİNLERİ







SEÇİMDEN SONRA DURUM DEĞİŞECEK Mİ

Seçimlerin yaklaşmasıyla piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Dolar yükselecek mi yoksa aynı seyirde mi devam edecek? Soruları ünlü ekonomist Selçuk Geçer cevapladı. İşte ayrıntılar yazının devamında.Yaklaşan seçimlerle beraber dolar seviyesinin ne olacağı da merak konusu oldu. Enflasyon arttıkça piyasalarda da yükselişi devam ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer, emekli maaşında beklenen zam haberinin piyasaları daha da kötü etkileyeceğini açıkladı. Seçimlerin yaklaşmasıyla iktidarın politikalar geliştirdiğini ve bu bakış açısıyla da en düşük emekli maaşında artışa gittiğini söyleyen Geçer, bunun her maaşa yapılması gerektiğini söyledi. En düşük emekli maaşına zam yapılacaksa, eşit oranda her kesime yapılması gerektiğini belirtti. Bunun seçimde oy kazanma amacıyla yapıldığını ama ters tepki yaratacağını tahmin ettiğini söyledi.Bu sorunun cevabının iki şekilde olabileceğini ve iki türde olaylar yaşanabileceğini açıklayan Geçer, detaylı olarak anlattı. İlk durumda, şu an var olan iktidar 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimi kazanırsa, mevcut politikaların devam etmesi halinde dolar kurunun 35-40 lira seviyelerine ulaşabileceğini söyledi. Ayrıca eğer şu anki iktidar seçimi kazanıp ekonomiyi düzeltmek adına yeni adımlar atarsa zor olsa da adım atmış olacaklar. Bu açıklanan durumun diğer tarafı ise 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, yeni ve doğru politikalar oluşturulup devletin kurumlarına güvenin arttırılması gerekecek. Seçimden sonraki ilk 6 ayda dolar kurunda her halükarda dalgalanmaların yaşanacağını, dolar seviyesinin ilk zamanlar 35-40 seviyelerini görebileceğini açıklayan Geçer, önemli olanın uzun vadede çözüm olduğunu açıkladı. Doğru modellerle ve politikalarla 3 veya 5 yıl içerisinde Türkiye'nin eski gücüne kavuşabileceğini belirtti.