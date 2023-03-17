Dolar kuru bombası patlıyor! Selçuk Geçer o tarihi gösterdi: Bir anda 25 TL'ye fırlayabilir!







SELÇUK GEÇER DOLAR TAHMİNLERİ







Selçuk Geçer dolar ile ilgili sık sık çarpıcı açıklamalar ve tahminlerde bulunuyor. Peki Selçuk Geçer doların kaç TL olacağını söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Tüm dünyada yaşanan enflasyon krizi dolar piyasasını etkilemeye devam ediyor. Amerika'da bankaların iflas ilan etmeleriyle birlikte altın ve dolar piyasası epey etkilenerek yükselişe geçti. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz sabit tutma ve faiz indirim çalışmaları da enflasyon mücadelesinin etkenlerinden biri olarak biliniyor.Amerika Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artırım kararları Türk lirasının dolar karşısında değersiz hale gelmesini epey büyük oranda etkiledi. FED tarafından yapılacak Mart ayı toplantısı merakla beklenirken son olarak yapılan açıklamalar dolar kurunun 19 TL seviyesine ulaşmasına sebep oldu. Sık sık dolar uyarı ve tahminleri yapan Selçuk Geçer dolar yükselişinin bu şekilde devam ederse 9 gün içinde 35 TL seviyelerine çıkmasını beklediğini söyledi. Geçer, vatandaşı dolar borcuna girmemeleri konusunda bir kez daha uyardı. Amerika enflasyonunun bu şekilde yükselişinin devam etmesi ve FED toplantısından faiz artırım kararı çıkmasıyla doların 35 TL olacağını tahmin etti.