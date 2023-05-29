Dolar kuru büyük patlayacak! Her dediği çıkan ekonomist duyurdu: Dolar 28 TL olacak







GÜNCEL KUR FİYATLARI











Merkez Bankası'nın nakit avans kısıtlamalarının ardından geri adım atılmasıyla birlikte kapalı çarşıda kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, döviz satmak mı yoksa almak mı için bu kuyrukları oluşturdu? Milli para değer kaybederken dolar yine yükselişe geçti. Döviz kurlarında alış ve satış fiyatları arasındaki makas giderek açılırken, seçim sonrasında beklenen büyük zamlara dikkat çekildi. Ekonomist Devrim Zelyut, dolar kurunun 28-29 TL bandında yerleşeceğini belirtirken, döviz kurlarının neden yükseldiğine dair somut kanıtlar sundu.Şu anda dolar kurunun bankalarda 21,5622 TL, Euro'nun 23,1481 TL ve gram altının ise 1.359,546 TL olduğu göz önünde bulundurulurken, dövizdeki dalgalanmaların yönü ne olacak? Ayrıca marketlerde zam oranı ne kadar olacak? Devrim Zelyut, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada bu sorulara yanıt verdi.Zelyut, hükümetin dolar kurunun 30 TL'yi geçmemesi için yeni bir savunma hattı oluşturacağını belirtti. Kişisel beklentisinin yıl sonunda dolar/TL'nin 28-29 bandında olacağı yönünde olduğunu ifade etti. Hükümetin planının ise dolar kurunun 27-28 bandında kalabilmek olduğunu söyledi. Ancak bu kadar yükselmesi, büyük bir enflasyon anlamına geleceğini belirtti. Üretim için her şeyi ithal ettikleri için kur geçişkenliği etkisiyle enflasyonun yükseldiğini ifade etti. Zelyut'a göre, seçim sonrasında kazananın Erdoğan olması durumunda konut fiyatları artmayacak, kiralar yüksek olmayacak ve kıyma fiyatları 300-350 TL olacak. Ancak yıl sonuna gelindiğinde bu fiyatların daha da yükseleceğini ve enflasyonun hayatı kabusa çevireceğini söyledi. Bu durumun somut kanıtlarını açıklarken aşağıdaki gerekçeleri sıraladı: Bütçenin 4 ayda 382 milyar TL açık verdiği ve yıl sonuna kadar bu açığın trilyon TL'ye ulaşacağı. Kur korumalı mevduat harcamalarının 2 trilyon 398 milyar TL'ye ulaştığı ve bu durumun dolar talebini artırabileceği. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini erittiği ve altın rezervlerini sattığı. Analitik bilançoya göre TCMB'nin döviz rezervlerinin eksi 79 milyar dolar olduğu ve altın rezervlerinin azaldığı. Son 20 yılda özelleştirme gelirleri ve rezervlerin kaybedilmesiyle birlikte ekonomik politikaların yanlışlığına dikkat çekti. Devrim Zelyut, seçim sonrasında Erdoğan'ın kazanması durumunda hükümetin dolar kurunu 28-29 TL seviyesinde tutabilmek için kalan altın rezervlerini de eriteceğini ifade etti. Ayrıca enflasyonu artıracak para arzının 2021'de 1,1 trilyon TL olduğunu ve bu miktarın enflasyon yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.