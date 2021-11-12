Dolar kuru kendi rekorunu egale etti! 10 TL sınırına yaklaştı..

Bankalar arası piyasalarda döviz kurlarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, dolar kuru ne kadar oldu sorusunun yanıtını aramaya başladılar. kendi rekorunu egale ederek rekor tazeleyen dolar kuru 12 Kasım iş gününe yükselişle başladı ve 9,97 seviyelerine kadar çıktı.Kur, 9,98 seviyesini de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken psikolojik sınıra yaklaşan Dolar/TL, serbest piyasalarda şu saatlerde 9,9500 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise piyasalarda 11,3800 liradan işleme alındı.