Dolar kuru yine 13 liranın üzerine çıkarak zirve yaptı!

Geçtiğimiz hafta 13.45 liraya çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru daha sonra 11.50 liraya kadar gerilemişti. Bir kaç gündür dalgalı seyir izleyen dolar kuru 30 Kasım iş günü sabahı bu hareketli seyrini devam ettirdi. Gün ortasına doğru yükselmeye başlayan dolar kurunun yeniden 13 seviyesine çıktığı görülürken, aynı dakikalarda euro/TL de 14,80 liradan işlem yapıldığı bildirildi.
Sabah saatleri içerisinde 12,80 seviyelerine kadar çıkan doların gün ortasında 13 liranın üzerini test etmesinden hemen sonra Dolar/TL ile aynı grafikleri çizen euro/TL ise 14,80 civarına çıktığı belirtildi.