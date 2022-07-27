Dolar kuru yükseliş eğilimine geçti! Doların yükselme sebebi ne? Dolar düşecek mi? 27 Temmuz güncel döviz kurları







27 Temmuz 2022 güncel döviz kurları







ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikası ile ilgili faiz kararı öncesi dolar kuru 27 Temmuz sabahı yükseliş eğiliminde başladı. FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklamalar öncesinde varlık fiyatlarında oynaklık devam ederken gün içinde dolar kurunun 19,93 seviyesine kadar çıktığı görüldü.'Dolar neden sürekli yükseliyor?' 'Dolar kuru düşecek mi?' son günlerin en çok yanıtı aranan soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 27 Temmuz gününe artış ile başlayan ve piyasalarda 17,88 ile işlem göre dolar kuru TL karşısında gün içinde yükselişini sürdürdü ve 19 liraya kadar dayandı. Saat 16.57'de 17,93'ü gören dolar kuru yılın zirve rakamını yakalamış oldu.Dün yüzde 0,3 oranından değer kazanan ve günü 17,86 lira ile bitiren dolar/TL,yeni günde 17,87'den açılış yaptı ve yükselişini yavaş yavaş devam ettirdi. Euro kuru ise 27 Temmuz günü piyasalarda 18,20'den işlemlerini sürdürdü. FED'in 75 baz puan artış yapması bekleniyor Para piyasaları fiyatlamalarında FED'in bugün yüzde 75 ihtimal dahilinde 75 baz puan gibi bir faiz artışı yapacağı tahmin ediliyor. Analistler, FED'in net sözle yönlendirmelere karşılık olarak yatırımcıların yüzde 25 gibi bir ihtimal ile 100 baz puan gibi faiz artışının beklentisinin de oluşabileceğini söylüyorlar.