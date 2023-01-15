Dolar kurunda 15 güne 7.5 şiddetinde deprem! Piyasalar karışacak: Ünlü ekonomist şaşkına çeviren rakamı verdi!

Son zamanlarda hem döviz kurlarında hem de altında dalgalanmalar yaşanıyor. Yatırımcılar ise altının mı daha çok kazandırır yoksa dolar mı merak ediyor. Uzmanlar her gün dolar kuru hakkında tahminlerde bulunuyor. Vatandaşlar son dakika USD/TL kuruna ilgi gösteriyor. Dolar kuru gün içinde yükselişler gösteriyor ancak dolar endeksinde yine dalgalanmalar yaşanıyor. Yatırımcılar için güvenli liman şeklinde tanımlanan doların ne kadar yükseleceğini sorgulanıyor. Peki dolar bundan sonra yükselecek mi? İşte ekonomist Selçuk Geçer'den dolar tahminleri.. Dolar kuru 13 Ocak günü piyasalarında yatırımcılar tarafından yakından izlendi. Dolar/TL kuru bir önceki açılıştaki kapanış rakamını 18,93 liradan yaparken bugünün en yüksek seviyesi olan 18.991 liraya çıktı. USD/TL kuru yükselmeye devam ediyor.
17 GÜN SONRA DOLAR KURU 24 LİRA OLACAK
Ekonomist Selçuk Geçer, doların gelecekte ne kadar güçleneceğini ortaya koydu. Geçer, Türkiye'de doları bastırmaya çalışırken korkunç kaynak israfına dikkat çekerek doları eleştirdi. Selçuk Geçer, doların baskı altında olduğunu ve bu baskının uzun sürmemesi gerektiğini söyledi. Doların bu ay 24 TL seviyesini göreceğini tahmin eden ünlü ekonomist, "Dolar, 2023'ün ilk ayında er ya da geç 24 TL reel kuru görecektir" dedi. 'Döviz kuru düşük tutularak dolar yine 18 TL'de mi tutulacak?' diye sorulduğunda "24 TL olsa da asgari ücret değişmeyecek." diyen Selçuk Geçer, baskıdan dolayı 18 liralarda tutulduğunu belirterek "Bugün 8.500 lirayı bölmek yaklaşık 350 dolar olur. Buna rağmen de dolar 17 gün sonra sadece 24 lira olacak" diye konuştu.