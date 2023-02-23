Dolar kurunda 6 gün sonra dengeler değişecek! Selçuk Geçer yükseleceği rakamı açıkladı







SELÇUK GEÇER SADECE 8 GÜN SONRA GÖRÜLECEK DOLAR KURUNU AÇIKLADI: HER ŞEY BİRKAÇ GÜN İÇİNDE OLACAK







ÇETİN ÜNSALAN'DAN DA UYARI

Selçuk Geçer, yüksek tahminleriyle dolar hakkında bilinen bir ekonomist olarak tanınır. Geçer, Şubat ayının sonuna ilişkin dolar kuru tahmini hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı ve bir kez daha gündemde yer aldı.Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye'de sıcak para akışının tükenmesi nedeniyle doların yükselişinin devam edeceğini söylediği açıklamasında, doların 2 hafta içinde 24-25 TL seviyelerine ulaşacağını öne sürdü. Geçer'e göre, bu durum Türkiye'nin ekonomik durumuna dair endişelerin artmasına neden olacak. İslam Memiş, doların değer kazanmaya devam edeceği uyarısında bulunarak, elinde dolar bulunanların ellerinde tutmalarını ve borcu olanların da borçlarını şubat sonuna kadar kapatmalarını önerdi. Bu arada Selçuk Geçer ise Türkiye'de sıcak para akışının azaldığını ve dolardaki yükselişin devam edeceğini ifade ederek, doların şubat sonunda 24-25 TL seviyelerine yükseleceğini iddia etti.Selçuk Geçer ve Çetin Ünsalan, ekonomik göstergelerle ilgili tespitlerde bulundukları YouTube programlarında dolar kuru ile ilgili dikkat çekici değerlendirmeler ve uyarılar yaptılar. Çetin Ünsalan, uzun vadeli borçların azalması ile toplam borcun azalması arasında bir ilişki olmadığını ve borç bulamama sorunu yaşadıklarını belirtti. Kısa vadeli borçların 191,2 milyar doları aştığına dikkat çeken Ünsalan, bu durumun zor para bulma ve daha pahalı para bulma anlamına geldiğini söyledi. Bu da döviz arayışında ekstra bir baskı yarattığına işaret etti. Önümüzdeki süreçte baskılanmaya müsait bir ortam olduğunu vurgulayan Ünsalan, borcun vadesi kısaldıkça devalüasyon riskinin artacağını belirtti. Gelişmekte olan birçok ülkede bu sorunun yaşandığını ifade eden Ünsalan, Türkiye'nin de bu ülkelerden biri olduğunu söyledi.