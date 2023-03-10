Dolar kurunda akıllara zarar tahmin! Ünlü siyasetçi 40 TL olacak dedi: Açık tarih bile verdi!













Muharrem İnce, 2018 yılındaki seçimler öncesinde yaptığı tahminle doların 8-10 TL arasında olabileceğini söylemiş ve bu tahmininde haklı çıkmıştı. Şimdi ise Memleket Partisi Lideri olarak doların 40 TL’ye kadar çıkabileceğini belirterek yeni bir tarih verdi. İnce'nin öngörüsüne göre, piyasalara olan güvensizlik ve Türkiye'deki ekonomik durum nedeniyle doların bu seviyeye çıkması mümkün olabilir. İnce'nin geçmişteki doğru tahminleri, bu yeni tahmini hakkında da dikkatleri çekiyor.Muharrem İnce, doların yılbaşında 35-37 lira seviyesine çıkacağını söyleyerek, "Bu kafayla gidilmesi halinde" ifadesini kullandı. İnce, iktidarın 20 yıllık hedeflerini değerlendirerek, milli gelir, kişi başı gelir, ihracat, borsa şirket sayısı gibi hedeflerin büyük oranda tutulamadığını belirtti. Ayrıca, enflasyon ve faiz hedeflerinin de gerçekleşmediğini, dünya ticaretindeki pay hedefinin tutulamadığını ve tarımda milli gelir hedefinin de tutulmadığını söyledi. İnce, bu nedenle beceriksiz bir iktidar ile karşı karşıya olduklarını vurguladı.Millet İttifakı adı altında umut vaat eden bir Altılı Masa kuruldu, ancak gerçekte halkın desteği yok. Örneğin, cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için üyelerin önüne sandık koyacaklarını söylüyorlar, ancak bunu yapmıyorlar. Gerçek amacı Türkiye'yi yönetmek değil. Geçmişte doların 10 lira olacağını söylediğimde bana gülmüşlerdi, ama gerçekleşti. Şimdi de, eğer bu yönde devam ederlerse, yılbaşında doların 35-37 lira arasında olacağını söylüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir, ancak gerçekleri söylemek zorundayım. Ayrıca, su krizi yaklaşıyor ve ülkemiz kuraklık yaşayacak.