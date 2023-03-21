Dolar kurunda büyük patlama geliyor! Sadece 14 gün sonra 1 dolar bu kadar olacak: Borçlular tedirgin!

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ya da elinde doları olanların en çok merak ettiği konu seçimin yaklaşması ile dolar kurunun ne kadar olacağı oldu. Konuyla alakalı merkez bankasından resmi bir duyuru geldi. Detaylar haberimiz de…
MERKEZ BANKASI RESMEN AÇIKLADI: İŞTE 14 GÜN SONRA GÖRÜLECEK DOLAR KURU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasada söz sahibi aktörlere ilişkin Mart ayı 'Piyasa Katılımcı Anketi' sonuçlarını açıkladı. Rapora göre merkez bankasının 14 günlük ve yılsonu 2023 dolar kuru tahminleri de gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin resmi para birimi Türk lirasının değerini korumakla görevli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aylık piyasa katılımcısı araştırma raporunun Mart sayısını yayınladı. Türkiye'de yıllarca kontrolden çıkan dolar kurunun ardından tasarruflarının büyük bölümünü döviz hesaplarında tutan vatandaşlar yakından takip edilen rapora göre, 14 gün sonra ve aralık ayının sonunda olacak dolar kuru tahminleri belli oldu. Ekonomistler, hükümetin 14 Mayıs genel seçimleri öncesinde doları kontrol altına almak için attığı yetersiz adımlara rağmen ülkede "seçim ekonomi" sisteminin iş başında olduğunu söylüyor. Ancak enflasyonu ve Türk lirasındaki devalüasyonu etkili bir şekilde engelleyemedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılan son beklenti anketi tartışma yarattı. Halka açık Piyasa Katılımcısı Anketi, 31'i finans sektöründen, 4'ü iş dünyasından ve 11'i profesyonel sektörden olmak üzere 46 katılımcıya gönderilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: