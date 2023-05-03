Dolar kurunda düşüş eğilimi ons altını hareketlendirdi!







FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

ONS ALTIN HAREKETLENDİ











GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Küresel enflasyon alanındaki sorun ve bununla baş etmeye çalışan dev ekonomiler, emtia fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor. Dolar, euro ve sterlinin karşısında zayıf seyreden kurlar altın fiyatlarını olumlu etkiledi. 1 ons altın bir süre 2000 doların altında kaldıktan sonra dün geceden beri yükseliş trendine girerek 2019 dolara kadar yükseldi.Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklamayı planladığı faiz kararı da önemli. Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı ve ardından gelen mesajlar altın fiyatına yön verecek.FED yöneticilerinin ABD'nin enflasyonla mücadele çalışmalarında FED'in faiz artırımı konusunu bir süre daha devam edeceğini açıklaması piyasayı karıştırdı. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in oranları tekrar artıracağı, ardından bir süre sabit tutacağı ve ardından 2024'ten sonra faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı umutlarını almaya devam ediyorlar. BD ekonomisi için potansiyel durgunluk riskleri değerlendirilirken, Fed'in istihdam ve aynı zamanda da faiz oranları arasında olan ilişkiyi değerlendirmesi gerekiyor. Ons Altın, daha küçük bir ölçekte de olsa fiyatlandırmasını sundu Altının onsu güne 2016 dolar mseviyelerinde başlarken gün içerisinde en düşük 2014 dolardı ve en yüksek 2019 dolardan alıcı buldu. Bir ons altın şu sıralar 2015 dolardan satılıyor.Altının gram fiyatı güne 1261 liradan başlarken en düşük 1260 liralardan seyreden gram altın gün içinde en yüksek 1262 liradan alıcı aradığı belirtildi.