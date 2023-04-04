Finans
04 Nisan 2023 - 00:45

Dolar kurunda gerçekler açığa çıkıyor! Seçim sonrası dolar kurunda patlama: Açık açık rakam verildi!

Dolar fiyatları üzerinde ki hareketlilikle beraber bekleyiş başlarken seçim öncesinde ki durumlar kafaları karıştırdı. Seçim sonrası olcaklar için araştırmalar başlarken Demokratif Değişim Hareket sözcüsü Rubil Gökdemir önemli açıklamalarda bulundu.

Finans
04 Nisan 2023 - 00:45
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Dolar kurunda gerçekler açığa çıkıyor! Seçim sonrası dolar kurunda patlama: Açık açık rakam verildi!
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Ülkemizde seçim hazırlıkları başlarken hükümet kesenin ağzını açtı. Dolar mücadelesinde kafalar karışırken olacaklar tahmin edildi. Seçim öncesi yapılacaklar değerlendirilirken döviz kurunda ki değişimler ise merak konusu oldu. Ülkemizde ki ekonomik durumun anlaşılması için öncelikle bütçe açığına bakılması gerekir. 

Türkiye'deki üç bütçe 660 milyar bütçe açığı öngörülürken bu durum üzerinden hesaplamalar üzerine trilyondan daha az olamayacağını gösteriyor. Bu durum vatandaşın zor zamanlar geçirmesine neden oluyor.



Bütçe açığından hemen sonra vergi gelirlerine bakılmadan geçen yıl yapılan bütçede vergi gelirlerinin yüzde 225 arttırılması ön görüldü. Vergi gelirlerinin yüzde 500 artırılması mümkün hale gelmezken ülkemizde ekonominin büyüklüğünün artışı karşılanamaz hale geldi.

döviz kuru

DÖVİZ KURU

Türkiye'de döviz kuru ekonomik durumun önemli bir unsuru olurken dolar kuru artmasın diye önlemler alındı. Merkez Bankası bankalara aç emri verirken vatandaşların dolar almalarına engel koyuldu. Alınan bu önlemler ülkemizde döviz kuru probleminin tamamının çözülmesine yetmeyecektir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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