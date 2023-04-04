Dolar kurunda gerçekler açığa çıkıyor! Seçim sonrası dolar kurunda patlama: Açık açık rakam verildi!













DÖVİZ KURU

Ülkemizde seçim hazırlıkları başlarken hükümet kesenin ağzını açtı. Dolar mücadelesinde kafalar karışırken olacaklar tahmin edildi. Seçim öncesi yapılacaklar değerlendirilirken döviz kurunda ki değişimler ise merak konusu oldu. Ülkemizde ki ekonomik durumun anlaşılması için öncelikle bütçe açığına bakılması gerekir. Türkiye'deki üç bütçe 660 milyar bütçe açığı öngörülürken bu durum üzerinden hesaplamalar üzerine trilyondan daha az olamayacağını gösteriyor. Bu durum vatandaşın zor zamanlar geçirmesine neden oluyor.Bütçe açığından hemen sonra vergi gelirlerine bakılmadan geçen yıl yapılan bütçede vergi gelirlerinin yüzde 225 arttırılması ön görüldü. Vergi gelirlerinin yüzde 500 artırılması mümkün hale gelmezken ülkemizde ekonominin büyüklüğünün artışı karşılanamaz hale geldi.Türkiye'de döviz kuru ekonomik durumun önemli bir unsuru olurken dolar kuru artmasın diye önlemler alındı. Merkez Bankası bankalara aç emri verirken vatandaşların dolar almalarına engel koyuldu. Alınan bu önlemler ülkemizde döviz kuru probleminin tamamının çözülmesine yetmeyecektir.