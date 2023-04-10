Dolar kurunda hop oturup hop kaldıran tablo! O tarihi işaret ettiler: En az 30 TL...







DOLAR KURUNDA 15 MAYIS KIYAMET SENARYOLARI!







Yatırımcılar dolar fiyatındaki bu haberin şokunu yaşıyorlar ve dolar fiyatlarının 15 mayıs’ ta olması beklenen dalgalanmayı merak edip araştırıyorlar. Detaylar haberimizde…ABD doları, Merkez Bankası'nın yeniden faiz artırımına gideceği haberiyle TL karşısında rekor kırdı ancak ekonomistler seçimin ardından 15 Mayıs'tan itibaren bir kıyamet senaryosu ortaya attılar. Dolar kurunun ne zaman ve hangi koşullarda 30 TL'yi geçebileceğine fikirlerini söylediler. Fed önümüzdeki günlerde faiz oranlarını 0,25 baz puan artıracağını açıkladı. FED'in faiz kararı sonrası dolar kuru 20 TL, euro ise 21 TL olarak belirlendi. Altın 1.300 gr sınırını geçti ve yaklaşık bir yıl sonra TCMB başta olmak üzere tüm ülke merkez bankalarının altın alımlarını artırmasıyla Rus rublesi dibe vurdu. Son yedi gün içinde dolar karşısında 82,28 ruble ile geçen yıl 21 Nisan'dan bu yana en düşük seviyede işlem gördü. Geçen cuma sabahından itibaren petrol fiyatlarında öngörülemeyen bir artış oldu ve bu artışlar akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Döviz kurundaki değerlenmeyle birlikte Türkiye'nin dış borç yükü artmaya başlarken, ekonomistler dış borç faizinin anaparanın üç katına çıktığını söylüyor. Aksine, cari işlemler açığı yalnızca Ocak ve şubat aylarında 225,7 milyar TL'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu 2016'da 38 milyar TL, 2018'de 136 milyar TL'ydi. 14 Mayıs'taki Türkiye seçimleri tüm dünya gücünü ve parasını kilitleyecektir. Yaklaşık üç yıldır dış yatırım almayan Türkiye seçimlere hazırlanırken, ekonomistler seçimlerin ardından 15 Mayıs'ta başlayabilecek bir kıyamet senaryosunu detaylandırdılar. Bahsedilen, birikmiş ve tarihte görülmemiş seviyelere ulaşan dağ gibi bir Türk borcuydu. Çözümün hükümetin elinde olmadığını öne süren ekonomistler, 15 Mayıs'tan sonra dolar kurunun 30 TL'yi geçebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdiler. Hükümet değişikliği durumunda yabancı yatırımın ABD dolarını zayıflatabileceğine dikkat çekilirken, Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda ekonominin kıyametin eşiğine gelebileceği vurgulandı. Yani sadece BOTAŞ'ın 20 milyar dolarlık borcu var. Ayrıca Türkiye'nin şu anda 3 trilyon TL'ye yakın acil ödenmesi gereken borcu var ve Türkiye şu anda Katar, BAE gibi ülkelerden takas parası alıyor ve geçiş için TCMB tarafından sürekli basılıyor. 2023 yılının ilk iki ayında 225 milyar TL olan cari açığın, mevcut hükümetin devam etmesi durumunda 1,5 trilyon TL'ye çıkması bekleniyor. Bunlar ve diğer faktörler kıyametin habercisi olarak kabul edilir, ancak bu rüzgarların her güç değişiminde zıt yönlerde esebileceği ileri sürülmüştür. 15 Mayıs'tan itibaren Türkiye ya ekonomik bir kıyametle karşı karşıya kalacak ya da bataklıktan özgüvenli olarak çıkacak.