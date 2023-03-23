Dolar kurunda kafaları karıştıran senaryo! O tarihte 1 dolar 25 TL'yi vuracak: Doları olanlar dikkat!







BORSA İÇİN KISA VADELİ YATIRIM







ALTIN PİYASA DEĞERLENDİRİLMESİ

FED, Boj ve MB tarafından verilecek olan faiz kararlarının yakından takip edildiğini ifade eden Memiş, FED’in 25 baz puan artırımıyla beraber ya da stratejisinde bu ayo pas geçmesinin yüzde 50-51 ihtimalleriyle beraber borsa da yorumlar dikkat çekti. İslam Memiş, orta vadede tahminlerini tek tek açıkladı.Yeni hafta üzerinden yüzde 1,78'lik düşüş ve 5 bin 136 puandan kapatan endeksle beraber 4.950- 5.350 aralığında Memiş, düşüşün veya yükselişin gerçekleşeceği seviyeyle beraber kısa vade için tahmin 5 bin puan sınırlarının altında yer aldı.Ekranlara yansıyan verilere bakılarak 19,01 TL olarak serbest ise 19,21 TL seviyeleri haftaları kapatırken İslam Memiş, ekranlarda 18,90- 19,05 TL, serbest piyasalarda 19,20- 19,30 TL arasında seyrin devam edeceğine değinildi.ONS altının geçtiğimiz hafta Amerika'da yaşanan bankacılık krizinden beraber agresfi yükselişler İslam Memiş, bu durumu gram altın üzerinden değerlendirdi. Ekranlarda 1170-1260 TL ve serbest piyasalarda ise 1.190- 1.280 TL arası takibe alındı.