Dolar kurunda patlama! Dev banka duyurdu: 25 TL, 40 TL kehanetlerini unutun: 1 dolar bu kadar olacak!







O BANKA DOLARI NET AÇIKLADI!







Dolar/TL kuru milyonlar tarafından takip edilmektedir. O banka dolar tahmininde net bir açıklama yaptı. O bankanın dolar tahmini nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Dolar/ TL kuru milyonlarca yatırıcı tarafından takip edilmektedir. Dev bankadan dolar tahmini net bir şekilde açıklanmıştır.Bugün dolar endeksi %0,277 düşüşe girdi. Dolar değer kaybında iken uzmanlar ve bankalardan tahminler gelmeye başladı.İtalyan yatırım şirketi Standard Chartered tam tamına doların ne kadar olacağı tahmininde bulundu. Ekonomik büyüme beklentisini düşürdü ve mevcut politikaların devam etmesi halinde 36 TL'ye kadar artış göstereceğini belirtti. Dolar/TL kuru bugün itibari ile düşüşe geçmeye başladı. Dolar paritesi 101,970 bandında yer alırken 19,62 TL'den alınırken 19,67 TL'den satılmaktadır. Euro/TL kuru liradan alınıp liradan satılmaktadır. Euro dolar paritesi 1,0893 bandında yer almaktadır.