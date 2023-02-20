Dolar kurunda şaşırtan tahmin! 36 TL olacak diyerek tarih verdiler

Dünyaca ünlü banka, dolar/TL kurunun gelecekteki seviyesini hesaplayarak açıkladı. Yatırımcılar piyasalardaki dalgalanma nedeniyle altın ve döviz kurlarının akıbetini merak ederken, bankalar da bu konuda tahminlerde bulunuyor. Standard Chartered gibi birçok finans
kuruluşu, yıl başında dolar ve altının geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapmıştı. Ancak, Türkiye'deki iki büyük deprem sonrasında verilerini güncelleyen Standard Chartered, dolar/TL kurunun seviyesine ilişkin yeni bir rapor yayınladı ve ayrıca enflasyon hakkında da görüş bildirdi.
DOLAR/TL KURU BEKLENTİSİ 36 TL
Bir finans kuruluşu tarafından yayınlanan bir rapora göre, Türkiye'nin mevcut politikalarını sürdürmesi durumunda, sene sonunda dolar/TL kurunun 36 TL'yi bulabileceği öngörüldü. Rapor ayrıca enflasyon beklentisi hakkında da bilgi vererek, 2023'teki enflasyon ortalamasının yüzde 50 olacağını tahmin etti. GSYH büyümesinin 2022'deki yüzde 4,5 seviyesinden 2023'te yüzde 3'e düşeceği öngörüldü.
ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 50
Raporda, Türkiye'nin ortodoks politikalardan geri adım atması durumunda dolar/TL kurunu 20 TL'ye sabitleyebileceği, ancak Türkiye'nin mevcut politikalarına devam etmesi durumunda sene sonu dolar/TL kurunun 36 TL'yi görebileceği tahmininde bulunuldu. Raporda ayrıca, enflasyon ortalamasının yüzde 50 civarında olacağı, 2022'de yüzde 4,5 olan GSYH büyüme oranının 2023'te yüzde 3'e gerileyeceği öngörüsü de yer aldı.
TCMB Anketi: Yıl Sonu TÜFE Beklentisi Yüzde 35,76
Yatırımcılar açısından oldukça önemli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları açıklandı. Ankete katılan uzmanlar, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisini önceki ankete göre yükseltti ve şubat ayı itibariyle yüzde 35,76 olarak belirledi. Ankette dikkat çeken bir diğer konu ise cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi oldu. Uzmanların tahminleri bir önceki aya göre düşüş gösterdi ve beklentileri 22,84 TL bandına çekildi.