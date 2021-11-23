Dolar kurunda yükseliş devam ediyor! 23 Kasım dolar kuru ne kadar?













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kur ile faiz oyunlarını gördüklerini ve bu duruma karşı güçlü bir duruş sergilediklerini söylemişti. Yine dün ABD Başkanı Joe Biden'ın FED Başkanı adayı olarak Jerome Powell'ı tekrar göstermesi dolar kurunda yukarı yönlü bir dalgalanma yaşanmasına neden oldu.23 Kasım iş günüde sabah saatlerinde 11,75 seviyelerine kadar çıkan dolar kuru, yenden zirvesini görürken, Euro/TL ise 13,19 seviyelerinde işlem gördüğü belirtildi.