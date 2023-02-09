Finans
09 Şubat 2023 - 08:00

Dolar kurunun yükseleceği rakam ortaya çıktı! Bizzat Merkez Bankası açıkladı

FED tarafından belirlenen dolarda faiz kararı tüm yatırımcıları etkiledi. Dolar yükselecek mi düşecek mi? İşte son gelişmeler...

Finans
09 Şubat 2023 - 08:00
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Dolar kurunun yükseleceği rakam ortaya çıktı! Bizzat Merkez Bankası açıkladı
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Merkez Bankası'ndan bildiri yayımlandı! Dolar o rakama ulaşmak üzere! İşte son dakika kur dengeleri...

Güncel dolar kuru ve döviz bilgileri tüm halk tarafından öğrenilmek isteniyor. En çok da Amerika Merkez Bankası faiz kararının ardından herkes dolar kuruna odaklandı. O halde dolar bugün kaç TL olacak? Dolar düşüyor mu? İşte detaylar...



dolar kuru

Amerika Merkez Bankası tarafından verilen faiz kararından sonra herkes dolar kurunu incelemeye başladı. Dolar bu hafta yatırımcısını üzdü, bu sebeple yatırımcılar doların yükselecek mi diye araştırmaya başladı. 

Bu hafta Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanan faiz kararı dolar kuru için kritik bir gelişme olarak görülüyor. Dolar yatay seyrini sürdürürken, yatırımcılar doların ne kadar olacağı ve ne zaman yükselişe geçeceği konularındaki endişelerini paylaşıyor. Son dakika gelişmeler ve Merkez Bankası duyurusu sonrasında dolar/TL kuru belirlenecek.

AMERİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON GELİŞMELER!

Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) belirleyici faiz kararı tarihi 1 Şubat ve 25 baz puan olarak açıklandı. Sonrasında piyasalar dolara ve altına odaklandı, dolar kuru yatay kaldı ama altın fiyatları yükseldi.

MERKEZ BANKASI RESMEN AÇIKLADI!

Merkez Bankası, dolar için beklentilerini açıkladı. Bazı uzmanlar, doların 10 lira veya 40 lira olabileceğini öngörürken, Merkez Bankası, dolar/TL kuru için bir yıl sonra beklentisini 23,43 liradan 23,12 liraya yükseltti.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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