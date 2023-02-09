Dolar kurunun yükseleceği rakam ortaya çıktı! Bizzat Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası'ndan bildiri yayımlandı! Dolar o rakama ulaşmak üzere! İşte son dakika kur dengeleri... Güncel dolar kuru ve döviz bilgileri tüm halk tarafından öğrenilmek isteniyor. En çok da Amerika Merkez Bankası faiz kararının ardından herkes dolar kuruna odaklandı. O halde dolar bugün kaç TL olacak? Dolar düşüyor mu? İşte detaylar...
Amerika Merkez Bankası tarafından verilen faiz kararından sonra herkes dolar kurunu incelemeye başladı. Dolar bu hafta yatırımcısını üzdü, bu sebeple yatırımcılar doların yükselecek mi diye araştırmaya başladı.
Bu hafta Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanan faiz kararı dolar kuru için kritik bir gelişme olarak görülüyor. Dolar yatay seyrini sürdürürken, yatırımcılar doların ne kadar olacağı ve ne zaman yükselişe geçeceği konularındaki endişelerini paylaşıyor. Son dakika gelişmeler ve Merkez Bankası duyurusu sonrasında dolar/TL kuru belirlenecek.