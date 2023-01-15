Finans
15 Ocak 2023 - 07:45

Dolar o tarihte yaprak yaprak dökülecek! 1 dolarınız varsa bile bekleyin: Bir gecede 7 TL birden...

Piyasayı karıştıracak bomba açıklamalar var. Ünlü iktisatçı Evren Devrim Zelyut dolar kuru hakkında ilginç bir tahminde bulundu. Dolar kurundaki dalgalanmanın ardından ünlü iktisatçı Evren Devrim Zelyut dolar kuruna ilişkin yeni bir tahminde bulundu. İşte detaylar…

Finans
15 Ocak 2023 - 07:45
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Dolar o tarihte yaprak yaprak dökülecek! 1 dolarınız varsa bile bekleyin: Bir gecede 7 TL birden...

ZELYUT’UN TAHMİNİ ŞU ŞEKİLDE:



Ülkemizde döviz kıtlığı yaşıyoruz bunun sebebi ise ihracatımızın güçlü olmaması. Daha doğru bir ifade ile, AKP yönetiminin eğitim sistemini bozması ile teknoloji oluşturmaktan uzak kaldık. Firmalar rekabetten uzak, yetersiz kaldı. Bu güçsüzlük ihracatı zayıflattı, firmalarımız ülkeye döviz getiremedi.

dolar



2022 gibi dinamik geride bıraktığımız bir senede 254 milyar dolar ihracat, 364 milyar dolar dışalım. Yaparak senesi -110 milyar dolarla bitirdik. Şimdi dışarıda daha sıkışık geçmeye aday bir senede vereceğimiz açığın gerilemesini beklemiyoruz.

Bu tahmini bize yaptıran bir gerekçe de Türkiye’de enflasyonun baz etkileri balonunu patlatacak olmasıdır. Enflasyon yukarıya gittikçe Türk Lirasındaki değer kaybının istikrarlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. dedi

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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