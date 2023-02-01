Dolar ok gibi fırlayacak! Selçuk Geçer Şubat ayında 1 dolar kaç TL olacak açıkladı!







SELÇUK GEÇER DOLAR AÇIKLAMALARI







Döviz kurlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarıyla tanınan Selçuk Geçer doların rekor kıracağı tahminlerini paylaştı. Peki Selçuk Geçer'in açıklamalarına göre dolar kaç TL olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Selçuk Geçer doların gerçek değerinin aslında 25 TL olduğunu ve 1 ay sonra daha da engellenemez bir duruma geleceğini söyledi. Selçuk Geçer yaptığı açıklamalarda dolar baskılamasının mümkün olmayacağını, sıcak para olanaklarının da artık tükendiğini, önümüzdeki haftadan itibaren doların rekor kırmaya başlayacağını ve Şubat ayının sonunda 25 TL'yi bulacağını söyledi.Selçuk Geçer ülkedeki kısa vadeli borcun en yüksek seviyede olduğunu, 190 milyara yakın 1 sene içinde ödenmesi gereken bir borç bulunduğunu, böyle bir borç varken de dolar baskılamasının imkansız olduğunu, piyasaların iyice alt üst olacağını, kurdaki yükselişin durmadan artacağını, ihracatın her geçen gün daraldığını, dış ticaret açığının daha çok artacağını ve dolara daha çok ihtiyaç duyulacağını belirtti ve yatırımcıları uyardı.