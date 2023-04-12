TC Merkez Bankası üzerinden faiz indirimi kararı verilirken dolar kurulun aynı oran üzerinden hareketlendiği dikkatleri çekti. 19 TL sınırında olan dolar kuru üzerinde genel seçimin yaklaşmasıyla beraber fiyatlarda durgunluk olduğu fakat seçim sonrasında zirveye tırmanacağı bilgisi verildi. Türkiye'deki ekonomi uzmanlarıyla beraber yabancı ekonomistlerin gündeminde olan dolar TL için o isimden 32 TL olacak açıklamaları geldi. Vatandaşlar ve yatırımcıların gündeminde olan döviz kuruyla beraber elinde doları olanların ya da dolar borcu olanlar seçim öncesi doların nasıl devam edeceğini araştırmaya başladı. Seçimlerin doları nasıl etkileyeceği merak konusu yabancı ekonomistler tarafından çok geçmeden tahminler geldi. Ünlü Capital Economics Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Liam Peach o rakamı duyurdu.
Finans
12 Nisan 2023 - 10:45
Dolar pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor! O tarihte bir anda 32 TL'yi vuracak: Ünlü ekonomist açıkladı
Dolar fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken uzman isimlerden öyle bir tahminler geldi ki resmen dudak uçuklattı. Dolar kuru için korkutan tahminle beraber yatırımcılar ise harekete geçti. Dolar 32 TL seviyelerine gelmek üzere.
Finans
12 Nisan 2023 - 10:45