Dolar/TL'deki sert yükseliş gram altını coşturdu!

Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken altın gram fiyatları yeni rekorlara imza attı. Altının gramının piyasalarda 1 gram 1320 liraya ulaştığı görüldü. Dün dolar kuru ile ons altın fiyatları ile birlikte yükselen gram altın fiyatları, günü yüzde 1,7 artış ile birlikte 1.309 liradan kapattı. Sabah saatlerinde dolar/TL kurunun kısa süreliğine 20.95 liraya yükselmesinin ardından gram altın ilk defa 1.320 liraya çıktı.
ALTIN FİYATLARINDA SON RAKAMLAR
Sabah saatlerinde döviz kuru 20.75 liraya gerilerken, gram altın fiyatları 1.307 liraya düştü. Bu fiyatlamaya paralel şekilde Çeyrek Altın 2 bin 140 liradan, Cumhuriyet Altını ise 8 bin 670 liradan alıcı buldu. Dün yüzde 0,2 artışla 1.963 dolardan kapanan ons altın bugün öğle saatlerinde yüzde 0.4 düşüşle 1.956 dolardan alıcı buldu.