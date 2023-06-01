Dolar/TL'deki sert yükseliş gram altını coşturdu!







ALTIN FİYATLARINDA SON RAKAMLAR











KÜRESEL PİYASALARDA ALTINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken altın gram fiyatları yeni rekorlara imza attı. Altının gramının piyasalarda 1 gram 1320 liraya ulaştığı görüldü. Dün dolar kuru ile ons altın fiyatları ile birlikte yükselen gram altın fiyatları, günü yüzde 1,7 artış ile birlikte 1.309 liradan kapattı. Sabah saatlerinde dolar/TL kurunun kısa süreliğine 20.95 liraya yükselmesinin ardından gram altın ilk defa 1.320 liraya çıktı.Sabah saatlerinde döviz kuru 20.75 liraya gerilerken, gram altın fiyatları 1.307 liraya düştü. Bu fiyatlamaya paralel şekilde Çeyrek Altın 2 bin 140 liradan, Cumhuriyet Altını ise 8 bin 670 liradan alıcı buldu. Dün yüzde 0,2 artışla 1.963 dolardan kapanan ons altın bugün öğle saatlerinde yüzde 0.4 düşüşle 1.956 dolardan alıcı buldu.Küresel piyasalarda Fed'in para politikasıyla ilgili belirsizlikler ve ABD borç krizine ilişkin gelişmeler yatırımcıları daha da temkinli olmaya sevk ediyor. Analistler, borç tavanını 2025'e kadar askıya alacak ve federal harcamaları iki yıl süreyle sınırlayacak bir yasa tasarısının Pazartesi gününe kadar Senato'dan geçmesi gerekeceğini söylediler. Analistler ayrıca, bugün özellikle avro bölgesinde enflasyon ve işsizlik ile ABD özel sektöründe ADP istihdamına ilişkin yoğun veri gündeminin devam edeceğini öne sürdüler.