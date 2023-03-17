EKONOMİ
17 Mart 2023 - 15:18

Dolar ve altın güçlendi dört nala koşuyor! Rekor üstüne rekor altın borçlananları yıktı: İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları

Altın, dolar ve euro, TL karşısında yükselişini sürdürüyor. Mart ayının ortasında dolar 19 TL'ye kadar yükseldi. İşte altın, dolar, euro, sterlin, kripto paralar ve brent petroldeki son durum ne? Ayrıntılar haberimizde...

EKONOMİ
17 Mart 2023 - 15:18
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Dolar ve altın güçlendi dört nala koşuyor! Rekor üstüne rekor altın borçlananları yıktı: İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları
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Altın, dolar ve euro, TL karşısında yükselişini sürdürüyor. Mart ayının ortasında dolar 19 TL'ye kadar yükseldi. İşte altın, dolar, euro, sterlin, kripto paralar ve brent petroldeki son durum ne? Ayrıntılar haberimizde...

TL'NİN İSTİKRARSIZ GİDİŞATI SÜRÜYOR

TL



ABD'de meydana gelen banka iflasları ve enflasyon rakamları ile birlikte yukarı yönlü hareketlenen piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın duyurduğu faiz kararıyla adeta sarsıldı. Türk Lirası'nda son 2 yıldır yaşanan değer kaybı ise döviz kurundaki istikrarsız gidişata ön ayak oluyor. 

DOLAR 19 TL'Yİ GÖRDÜ

dolar

Dolar'ın Mart ayı ortasında 19 TL olmasıyla birlikte istikrarsız gidişatın sürdüğü gözlemleniyor. Öte yandan Euro/TL bandında durum 20,23 olarak seyrediyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN SON DURUM

dolar

1 Dolar = 19 TL

1 Euro = 20,23 TL

1 Sterlin = 23,11 TL

1 Japon Yeni = 14,30 TL

Gram Altın = 1.178 TL

Çeyrek Altın = 1.894 TL'den işlem görmektedir. 

Ayrıca kripto parada da durum çalkantılı şekilde devam ediyor. 1 Bitcoin 25.881 dolardan işlem görüyor. Etherium ise 1.709 dolardan işlem görüyor.

Brent petroldaki durum ise döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle aşağı yukarı hareket ediyor. Brent Petrol'ün varil fiyatı 75,26 dolardan işlem görüyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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