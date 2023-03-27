Dolar ve altına yatırım yapanlar dikkat! Fed'in Nisan ayı faiz kararı açıklandı! FED Faiz artırım politikasından geri adım atmıyor! İflaslar ve çöküşler devam edecek







FED TOPLANTISI GÜNCEL KARARLARI







FED kararları doğrultusunda piyasa yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Peki FED faiz artırımı ne oldu? Altın ve dolar yükseldi mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Amerika'da bankaların iflasları sonrasında piyasadaki yükseliş uçuşa geçti. Üstüne bir de FED toplantısı sonrası faiz artırımları eklenince altın ve dolar piyasasındaki yükseliş durmak bilmiyor.Sızdırılan bilgilere göre FED önümüzdeki toplantısı sonrasında da faiz artırımı yapacak. Yapılan açıklamalar göre sene sonunda faiz 5.75 oranında yükselmiş olacak. Nisan ayında yapılacak FED toplantısı sonrasında faiz puanının 0.25 düzeyinde artması bekleniyor. Tam tarih verilmese de FED kararının 11-12 Nisan tarihleri arasında paylaşılması bekleniyor.