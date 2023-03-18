Dolar ve altında dengeler değişti! İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: Gözünün yaşına bakmayın!

ABD Silikon Vadisi bankasına ilişkin endişeler sona ererken borsa toparlandı ve dolar yeniden dengelenmeye başladı. Doların saldırısına uğrayan altın yeniden düştü. Ancak altının son durumunu değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılara altının durmadan yükseleceğine dair bir hikaye verdi. Altın ne zaman yükselecek? Altın ne zaman zirve yapacak? 18 Mart'ta altın fiyatları ne olacak? Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Mart 2023 altın fiyatları…
Altın piyasasındaki ani ve anlık dalgalanmalar yatırımcılar arasında kafa karışıklığına neden olabiliyor. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, “Gümüş ucuz kalmayı sürdürüyor. Orta ve uzun vadede değerinin altında kaldı. 23 doları aşarsa, önü açık olacak.” dedi. Gümüşün durumunu değerlendirerek, son durumu değerlendirerek şu cümleleri ekledi:
“ONS altın ve gram altın fiyatlarında yükseliş için üzülmemek gerekiyor. Bir kere daha alım fırsatı olacağını öngörüyorum. Haftalardır yükseliş ve düşüşler aldatmaca ve kalıcı değil. Yıl sonu alım fırsatını verecek ve sonra durmadan bir yükselişe geçecek. Özellikle Haziran sonrasında.”