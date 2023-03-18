Dolar ve altında dengeler değişti! İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: Gözünün yaşına bakmayın!













18 MART 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

18 MART GRAM ALTIN FİYATI

18 MART ÇEYREK ALTIN FİYATI

18 MART YARIM ALTIN FİYATI

18 MART TAM ALTIN FİYATI

18 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI

18 MART ATA ALTIN FİYATI

ABD Silikon Vadisi bankasına ilişkin endişeler sona ererken borsa toparlandı ve dolar yeniden dengelenmeye başladı. Doların saldırısına uğrayan altın yeniden düştü. Ancak altının son durumunu değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılara altının durmadan yükseleceğine dair bir hikaye verdi. Altın ne zaman yükselecek? Altın ne zaman zirve yapacak? 18 Mart'ta altın fiyatları ne olacak? Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Mart 2023 altın fiyatları…Altın piyasasındaki ani ve anlık dalgalanmalar yatırımcılar arasında kafa karışıklığına neden olabiliyor. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, “Gümüş ucuz kalmayı sürdürüyor. Orta ve uzun vadede değerinin altında kaldı. 23 doları aşarsa, önü açık olacak.” dedi. Gümüşün durumunu değerlendirerek, son durumu değerlendirerek şu cümleleri ekledi:“ONS altın ve gram altın fiyatlarında yükseliş için üzülmemek gerekiyor. Bir kere daha alım fırsatı olacağını öngörüyorum. Haftalardır yükseliş ve düşüşler aldatmaca ve kalıcı değil. Yıl sonu alım fırsatını verecek ve sonra durmadan bir yükselişe geçecek. Özellikle Haziran sonrasında.”Dün yükselişte olan altın fiyatları bir miktar yumuşadı. 18 Mart 2023 ONS Altın güne 1901 dolardan başladı.Satış 1.162,29 Türk Lirası, alış 1.162,45 Türk Lirası.Alış 1.918 Türk Lirası, satış 1.937 Türk Lirası.Alış 3.836 Türk Lirası, satış 3.875 Türk Lirası.alım 7.648 Türk Lirası, satım 7.720 Türk Lirası.alış 7.803 Türk Lirası, satış 7.921 Türk Lirası.Alış 7.852 Türk Lirası, satış 7.919 Türk Lirası.