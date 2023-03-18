Finans
18 Mart 2023 - 09:45

Dolar ve altında dengeler değişti! İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: Gözünün yaşına bakmayın!

Dolar dengesini tutturdu, altın fiyatı düşmeye başladı! İslam Memiş detaylı açıklamalar yaptı! İşte altının güncel fiyatı ve altında son gelişmeler...

Finans
18 Mart 2023 - 09:45
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Dolar ve altında dengeler değişti! İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: Gözünün yaşına bakmayın!


ABD Silikon Vadisi bankasına ilişkin endişeler sona ererken borsa toparlandı ve dolar yeniden dengelenmeye başladı. Doların saldırısına uğrayan altın yeniden düştü. Ancak altının son durumunu değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılara altının durmadan yükseleceğine dair bir hikaye verdi. Altın ne zaman yükselecek? Altın ne zaman zirve yapacak? 18 Mart'ta altın fiyatları ne olacak? Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Mart 2023 altın fiyatları…

Altın piyasasındaki ani ve anlık dalgalanmalar yatırımcılar arasında kafa karışıklığına neden olabiliyor. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, “Gümüş ucuz kalmayı sürdürüyor. Orta ve uzun vadede değerinin altında kaldı. 23 doları aşarsa, önü açık olacak.” dedi. Gümüşün durumunu değerlendirerek, son durumu değerlendirerek şu cümleleri ekledi:



“ONS altın ve gram altın fiyatlarında yükseliş için üzülmemek gerekiyor. Bir kere daha alım fırsatı olacağını öngörüyorum. Haftalardır yükseliş ve düşüşler aldatmaca ve kalıcı değil. Yıl sonu alım fırsatını verecek ve sonra durmadan bir yükselişe geçecek. Özellikle Haziran sonrasında.”

islam memiş

18 MART 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün yükselişte olan altın fiyatları bir miktar yumuşadı. 18 Mart 2023 ONS Altın güne 1901 dolardan başladı.

18 MART GRAM ALTIN FİYATI

Satış 1.162,29 Türk Lirası, alış 1.162,45 Türk Lirası.

18 MART ÇEYREK ALTIN FİYATI 

Alış 1.918 Türk Lirası, satış 1.937 Türk Lirası.

18 MART YARIM ALTIN FİYATI

Alış 3.836 Türk Lirası, satış 3.875 Türk Lirası.

18 MART TAM ALTIN FİYATI

alım 7.648 Türk Lirası, satım 7.720 Türk Lirası.

18 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI

alış 7.803 Türk Lirası, satış 7.921 Türk Lirası.

18 MART ATA ALTIN FİYATI

Alış 7.852 Türk Lirası, satış 7.919 Türk Lirası.

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