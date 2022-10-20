Dolar ve altında faiz kararı beklentisi! Altın ve doların faiz kararına tepkisi ne olur? TCMB faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları..













MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI NE YÖNDE OLACAK?

EKONOMİSTLER FAİZ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

ALTIN ​​VE DOLARIN FAİZ KARARINA TEPKİSİ NE OLUR?





20 EKİM ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 10. faiz kararını bugün saat 14:00'te kamuoyuna açıklayacak. Ekim ayı faiz kararı öncesinde nefesler tutulurken "Merkez Bankası'nın faiz kararı nasıl olacak, beklentiler neler?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Ekonomistlerin faiz kararına ilişkin beklentileri giderek netleşiyor. Ağustos ve Eylül aylarında faiz indirimine giden TCMB'nin bugün gerçekleştireceği toplantısında faiz indirimi kararını devam ettirmesi bekleniyor. Ağustos ayındaki faiz indirimiyle 18 liranın üzerine çıkan ve Eylül ayındaki faiz indirimiyle 18,36 ile rekor seviyeyi geçen dolar kurunun, faiz oranlarında keskin bir düşüş olması durumunda zirve yapması bekleniyor. Bu karardan altının fiyatının da etkileneceği söyleniyor. İşte Merkez Bankası'nın faiz kararının detayları ve son piyasa haberleri...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek haneli faiz oranlarını açıklamasının ardından piyasa, Merkez Bankası'nın yılı tek haneli oranlarla kapatmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamaların çoğunda faiz indirimlerinin devam edeceğinin sinyallerini vererek yılsonuna kadar politika faizlerinin tek haneli rakamlara düşeceğinin sinyallerini verirken, bu toplantı ayında beklentiler 100 baz puan daha düşük piyasada oldukça yüksek.Merkez Bankası beklenti anketine katılan tüm ekonomistler, politika faizinin yüzde 12 ile yüzde 11 arasında indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yılsonu kilit faiz oranı beklentilerinin medyanı yüzde 9'dur. Reuters'in anket yaptığı 20 ekonomistin 13'ü Fed'in bu ay kilit faiz oranını 100 puan düşürmesini bekliyor. Ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin 50 baz puan azalarak yüzde 11,50'ye düşeceğini, altı kuruluş ise sabit kalacağını tahmin etti.Faiz kararı ile birlikte altın ve dolar fiyatlarının hangi yöne hareket edeceği de merak konusu. Ekonomistler, faiz oranlarında keskin bir düşüş olması durumunda doların/TL'nin yeni zirvelere ulaşmasını bekliyor. Gün içinde 18,68'e yükseldikten sonra 18,60'ın altında kapanan dolar kurunun etkisinin, faiz indirimi plansız olması durumunda gram cinsinden altın fiyatına yansıyacağına işaret ediliyor. Onstaki sert kaybın devam etmesi durumundaysa etkiler daha düşük oranda kalabilir. Hafta başında 1670'te tutunamayan ons altının kaybı dolar baskısıyla arttı. ABD Merkez Bankası'nın Kasım ayı FOMC toplantısı öncesinde dolar güçlü kalırken, altının yukarı yönlü momentumu da azaldı. Ons altındaki günlük kayıp yüzde 1,5'e ulaştı. Fiyatlar 1,630 doların altına düştü ve 22 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dünkü USD oynaklığına rağmen, ons altının düşmesiyle yurt içi altın fiyatları hızla düştü. Altın yüzde 1.5'ten fazla düşerek 972 pound'a geriledi ve Ekim'in en düşük seviyesini test etti.TCMB'nin faiz kararından önce dolar/TL kuru güne 18,59 liradan başladı. Euro/TL ise 18,14 seviyesinde işlem görmeye deam ediyor. Ons altın fiyatı ise bu sabah 1630 dolara kadar inerken gram altın da 972 liradan işlemde olduğu görülüyor.