Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 10. faiz kararını bugün saat 14:00'te kamuoyuna açıklayacak. Ekim ayı faiz kararı öncesinde nefesler tutulurken "Merkez Bankası'nın faiz kararı nasıl olacak, beklentiler neler?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Ekonomistlerin faiz kararına ilişkin beklentileri giderek netleşiyor. Ağustos ve Eylül aylarında faiz indirimine giden TCMB'nin bugün gerçekleştireceği toplantısında faiz indirimi kararını devam ettirmesi bekleniyor. Ağustos ayındaki faiz indirimiyle 18 liranın üzerine çıkan ve Eylül ayındaki faiz indirimiyle 18,36 ile rekor seviyeyi geçen dolar kurunun, faiz oranlarında keskin bir düşüş olması durumunda zirve yapması bekleniyor. Bu karardan altının fiyatının da etkileneceği söyleniyor. İşte Merkez Bankası'nın faiz kararının detayları ve son piyasa haberleri...
EKONOMİ
20 Ekim 2022 - 11:12
Dolar ve altında faiz kararı beklentisi! Altın ve doların faiz kararına tepkisi ne olur? TCMB faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları..
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2022 faiz kararını duyuracak. Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 12'ye indirilen bu ayki faiz beklentisi 100 baz puan düşeceği yönünden tahminler var. Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı ile yatırımcılar 20 Eylül Perşembe günü altın ve dolar/TL kuru araştırmalarına hız verdi. 'Altın ve doların faiz kararına tepkisi ne olur?' diye soran yatırımcılar faiz kararının nasıl bir etki bırakacağını mera etmeye başladı. İşte son faiz kararı ile ilgili haberlerinin detayları ve 20 Ekim Çarşamba anlık ve güncel piyasa verileri..
EKONOMİ
20 Ekim 2022 - 11:12
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