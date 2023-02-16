Finans
16 Şubat 2023 - 15:15

Dolar ve altını olanlara korkutan senaryo! ABD enflasyonu fitili ateşledi: Bakın bir aya neler olacak!

Döviz kurumları üzerinden hareketlilik devam ederken altın ve doları olanları yakından ilgilendiren korkutan haber geldi. TÜFE'nin olası bir sürpriz yapmasıyla beraber uzmanların doların güçlenmesi için harekete geçebileceği hakkında bilgiler verildi. ABD enflasyon verisi öncesi altın ve döviz piyasasındaki son durum haberimizde.

Finans
16 Şubat 2023 - 15:15
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Dolar ve altını olanlara korkutan senaryo! ABD enflasyonu fitili ateşledi: Bakın bir aya neler olacak!
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ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikasını etkileyecek ABD Ocak ayı enflasyon verileri odaklanılmış hale gelirken uzman isimler ABD'de tüketici fiyatlarının ocak ayı öncesinde verilerek bakılarak 0.4 artmasını, çekirdek TÜFE'nin yüzde 0.4 artışıyla beraber yeni rakamların kaydedilmesi bekleniyor. 2021 Ekim'den bu yana en düşük düzeye gelindiğinde enflasyon oranları ise yüzde 6.2 gerilemesi kaydedildi.

DOLAR DA KÖTÜ GİDİŞAT

Dolar endeksi güçlü istihdam verisi sonrası Şubat ayıyla beraber hareketlilik başlarken 100 düzeylerinde tekrar eden yüzde 4 üzerinde yükseliş görüldü. ING Bank, ABD'den gelecek verinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle beraber doları güçlenmesinde çekilmeler yaşandı. ABD'li finans kuruluşu Westpac ortalama beklentinin üzerinde bir TÜFE verisine bakılarak kaydedeğer bir dolar hareketinin olacağı izlendi.



ABD enflasyon

ENFLASYON ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Altın fiyatlarında ve dolar rakamlarında düşüşler hafta başında dikkatleri çekerken ONS altın 1.853 dolara kadar gerilediği görüldü. ABD'den gelecek enflasyon verisinin güçlü gelmesiyle beraber uzmanlara göre verilerin altın fiyatlarında tekrardan gerileme dikkatleri çekti.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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