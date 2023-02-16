ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikasını etkileyecek ABD Ocak ayı enflasyon verileri odaklanılmış hale gelirken uzman isimler ABD'de tüketici fiyatlarının ocak ayı öncesinde verilerek bakılarak 0.4 artmasını, çekirdek TÜFE'nin yüzde 0.4 artışıyla beraber yeni rakamların kaydedilmesi bekleniyor. 2021 Ekim'den bu yana en düşük düzeye gelindiğinde enflasyon oranları ise yüzde 6.2 gerilemesi kaydedildi.
Finans
16 Şubat 2023 - 15:15
Dolar ve altını olanlara korkutan senaryo! ABD enflasyonu fitili ateşledi: Bakın bir aya neler olacak!
Döviz kurumları üzerinden hareketlilik devam ederken altın ve doları olanları yakından ilgilendiren korkutan haber geldi. TÜFE'nin olası bir sürpriz yapmasıyla beraber uzmanların doların güçlenmesi için harekete geçebileceği hakkında bilgiler verildi. ABD enflasyon verisi öncesi altın ve döviz piyasasındaki son durum haberimizde.
Finans
16 Şubat 2023 - 15:15