Dolar ve euro biriktirenler dikkat! Haber 20 gün erken geldi: O seviyeye fırlayacak!

14 Mayıs seçimine sayılı günler kala ittifakların ekonomi anlamındaki vaatleri de merakla araştırılıyor. Peki ittifaklar döviz kuru ile ilgili hangi önlemleri alacak? Ekonomide hangi değişiklikler yaşanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEÇİM SONRASI DOLAR TAHMİNLERİ14 Mayıs seçimine sayılı günler kala vatandaş seçim heyecanını yaşarken en güçlü iki ittifakın tamamen birbirinden farklı ekonomi politikası olduğu da konuşuluyor. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ittifaklarının seçimi kazanması durumunda ekonomi politikalarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Ekonomide iktisatçı uzmanların sert şekilde eleştirdiği Faiz Sebep Enflasyon Sonuç politikası devam edecek. Millet İttifakı seçimi kazanırsa Ortak Politikalar Mutabakat Metni kapsamında farklı bir ekonomi politikası izlenmeye başlanacak. Meral Akşener tarafından yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Bilge Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için en kuvvetli aday da Hakan Kara olacak. Ekonomi için iki ittifakın bu kadar farklı iki ekonomi görüşleri sonrasında uzmanlar seçim sonrasında dolar ile ilgili tahminlerini paylaşmaya başladı. 15 Mayıs sabahı dolar ne olur sorusuna cevap veren uzmanlar şu açıklamalarda bulundu;
'Söylemeye gerek var mı bilmiyorum ancak bütün fiyatlandırma seçim üstünden yapılıyor. 20 senedir ilk kez muhalefetin kazanma şansı doğdu. Bu seçim ilk ya da son seçim olacak. Millet İttifakı kazanırsa yeni dönem başlayacak. Sadece siyasi anlamda sosyolojik anlamda değil ekonomik anlamda da köklü değişim yapılacak. Erdoğan geçtiğimiz günlerde ekonomi politikalarından gayet memnun olduğunu ve vazgeçmeyeceğini söyledi. Millet İttifakı ise bunun tam zıttı olan ortadoks, gelenekçi ekonomi politikasına dönecekler. 15 Mayıs ve 29 Mayıs sabahı için bu senaryolar dolar üzerinden değerlendirilebilir. 15 Mayıs sabahı Erdoğan tekrar kazanırsa mecliste yasa çıkarıp dövizde hiçbir şey olmayacağını söyleyecek. Yaz boyu da dövize hiçbir şey olmayacak. Merkez Bankası harıl harıl her tarafa yetişip döviz taleplerinin kısılmasına çalışıyor. Bunların hepsi sorun ama başlangıçta sorun olmaz. Güçlü bir turizm sezonu olacak. Doğal gaz yakılmayacak, soba yakılmayacak ve döviz anlamında yaz ayları rahat geçecek. Merkez Bankası kuru baskılayıp enflasyon düşürmesine devam edecek ve bir miktar daha yükselebilecek. 12 Mayıs ve 15 Mayıs sabahı arasında döviz en fazla 10 kuruş oynayacak. Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı kazandı ve mecliste karşıt ittifak çoğunluğu elde etti diyelim. Burada Millet İttifakı iki tarafta da zafer kazanmış oluyor. Tabii Anayasaya bağlı bir sosyal demokrasi devleti var ama 2000 senelik Osmanlı ve Türk geleneği sebebiyle lidere itaat söz konusu. Bu sebeple TBMM bir lider, cumhurbaşkanı ikinci lider oluyor. Bu sebeple dolar için kaos çıkar. Talep artar. Kimse geleceği bilemez ancak herkes en sağlam parada kalmak istiyor. Merkez Bankası müdahale eder ama nereye kadar? Bir taraf yolsuzluk soruşturmalarına devam ederken diğer taraf ben icraat yapayım diyecek. Bu dövizi iyi yönde etkilemez. Millet İttifakı mecliste çoğunluğu elde eder ve seçim ikinci tura kalırsa cadı kazanı gibi kaynamaya başlayacak. Son bir senede Merkez Bankası bazen de BDDK 100 farklı kural çıkardı ve döviz talebini azaltmaya yönelik çalıştı. Merkez Bankası bu kararların bazılarını kararnameye bazılarını da meclise dayandırarak çıkarıyor. Çoğu sözel ve Merkez Bankası bunları kabul etmiyor. Bankalara alışveriş kotası koyuluyor. Örneğin 15 Mayıs günü Millet İttifakına meclis geçerse ve seçim ikinci tura kalırsa vatandaş bankayı arayıp dolarlarımı istiyorum diyebilir. Banka da ben istediğim kadar döviz alırım bana yazılı bir kural gelmedi diyebilir. Bu sebeple inanılmaz tehlikeli günler yaşanabilir. 28 Mayıs tarihinde belirsizlik bittiği zaman Erdoğan kazanırsa belirsizlik bitebilir. Merkez Bankası 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri arasında yaşanacak değer kayıplarını telafi eder. Kılıçdaroğlu kazanırsa 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri arasında yaşanacak devalüasyona müdahale etmez, gerek de yok. Serbest piyasa rejimine geçilir ve bir miktar sıcak para tutulur ve döviz kurunda ciddi bir artış yaşanmaz. Tahminime göre ülkede uzun zamandır gerginlik ve düşmanlaştırma olduğu için Millet İttifakı bu düşüncelerin tersi yapıda bir ittifak. Uzlaşmacı ve ortadoks, uzun vadeli bir yol haritasıyla dış yatırımcı için güvenli bir ülke haline gelmeye çalışacaklar. Bence özellikle faizler Merkez Bankası faizinin 30-35 araılığında olması, mevduat faizinin yüzde 40 oranına yükseldiği dönemde zaten dolar talebi artmaz. Özet olarak hayat böyledir, herkes kendine uyan görüş için çabalar. Senaryo olarak bu tahminlerde bulunuyoruz.'