İstanbul Kapalıçarşı'da 18,2310 liradan alınan dolar 18,2330 liradan, 18,4850 liradan alınan euro ise 18,4870 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,22 liradan, euro ise 18,45 liradan satılmıştı.
EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 09:29
Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 13 Eylül 2022 döviz fiyatları
Dolar 18,2330 liradan, euro ise 18,4870 liradan güne başladı.
EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 09:29
İstanbul Kapalıçarşı'da 18,2310 liradan alınan dolar 18,2330 liradan, 18,4850 liradan alınan euro ise 18,4870 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,22 liradan, euro ise 18,45 liradan satılmıştı.
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