Dolar ve euro kahini Remzi Özdemir'den döviz kuru tahmini: Köşeyi döndü geliyor!













"Yabancı yatırımcılar borsada kaçıyorlar"

Türkiye'nin dolara değil de sente bile ihtiyacı olabilir!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gerçekleştridiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiziyle örtüşen bir hafta vadeli repo ihale faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye çekti. Bu kararın heme ardından dolar kuru 18.40'tan işlem görmeye başladı. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir ise Merkez Bankası tarafından alına faiz kararını değerlendirirken bu kararın Türkiye'de dolar kıtlığına neden olacağını iddia etti. Buna gerekçe olarak ise dünyanın tersine bir karar alınması durumunda ülkeye döviz girişinin olmayacağını savunan Özdemir, Türkiye'deki yabancı hazine bonosu pozisyonları şimdiden sıfıra yakın olduğunu ve yatırımcıları ülke enflasyonunun yüzde 80 olduğu bir ülkeye para akışı yapmaktan kaçınabileceklerini dile getirdi.Borsadaki son gelişmeler hakkında konuşan Remzi Özdemir, şunları söyledi: "Yatırımcılar elbette Türk bonoları ve devlet tahvili almak yerine iki yıllık yüzde 8 enflasyonlu yüzde 4 faizli ABD devlet tahvili alıyor. Borsa da böyledir. Yabancılar kumarhaneye dönüşen borsalardan hızla kaçıyorlar.”Türkiye'nin her ay en az 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu öne süren Remzi Özdemir, "Olacak tek şey ülkenin büyük bir dolar sıkıntısı yaşaması. Ülkenin her ay en az 5 ila 70 milyar dolara ihtiyacı vardır. Bu para petrol ve doğal gaz ithal etmek için kullanılır. Ama Türkiye'ye aylık böyle bir para girişi yok. Bir süre sonra Türkiye'nin 70 kuruş şöyle dursun 1 kuruşa ihtiyacı olacak" diye konuştu.