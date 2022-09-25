Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gerçekleştridiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiziyle örtüşen bir hafta vadeli repo ihale faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye çekti. Bu kararın heme ardından dolar kuru 18.40'tan işlem görmeye başladı. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir ise Merkez Bankası tarafından alına faiz kararını değerlendirirken bu kararın Türkiye'de dolar kıtlığına neden olacağını iddia etti. Buna gerekçe olarak ise dünyanın tersine bir karar alınması durumunda ülkeye döviz girişinin olmayacağını savunan Özdemir, Türkiye'deki yabancı hazine bonosu pozisyonları şimdiden sıfıra yakın olduğunu ve yatırımcıları ülke enflasyonunun yüzde 80 olduğu bir ülkeye para akışı yapmaktan kaçınabileceklerini dile getirdi.
EKONOMİ
25 Eylül 2022 - 12:18
Dolar ve euro kahini Remzi Özdemir'den döviz kuru tahmini: Köşeyi döndü geliyor!
Ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası’nın son faiz kararını değerlendirdi ve ülkede dolar kıtlığı yaşanacağını öne sürerek Türkiye'nin dolara değil de sente bile ihtiyacı olabileceğini söyledi.
EKONOMİ
25 Eylül 2022 - 12:18
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