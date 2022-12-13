Dolar yatırımcıları dikkat! Kritik 3 gün başladı: Global piyasalarda ‘kader’ zamanı!













PİYASALARIN GÖZÜ GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

PİYASALARIN TEPKİSİ NE OLUR?

UZMAN İSİMDEN FAİZ YORUMU

Bu hafta piyasalar için çok önemli bir dönem olacak ancak tüm gözler merkez bankalarında olacak. 14 Aralık günü ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklarken 15 Aralık Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizle ilgili aldıkları kararı duyuracaklar. Ayrıca Kasım ayı ABD enflasyon verilerinin bugün açıklanması piyasa için en önemli tarihlerden biri haline geliyor. ABD enflasyon oranı bugün Türkiye saati ile 16:30'da hesaplanıyor. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 7,7'den yüzde 7,3'e düşmesini beklerken aylık beklenti ise yüzde 0,3 olarak görülüyor.Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 6,1. Aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak tahmin ediliyor. Piyasa oyuncuları, çekirdek enflasyonu manşet enflasyondan daha yakından takip ediyor. Enflasyon verileri, Fed'in faiz kararı verirken dikkate aldığı en önemli iki tarihten biri olması nedeniyle oldukça önemlidir. Bugün açıklanan enflasyon verileri şaşırtıcıysa, bunun yarın Fed'den gelebilecek mesajları etkilemesini bekleniyor. Çekirdek enflasyon, gelecekte yansıyacak olan fiyat değerlendirmelerinin içsel hızını göstermesi nedeniyle daha fazla ön plana çıkmaktadır.Küresel piyasaların önemli baş aktörü Fed'in bugün başladığı faiz toplantısı yarın sona erecek. Fed yarın Türkiye saatiyle 22.00'de faiz kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın açıklaması saat 22:30'da başlayacak. Piyasa fiyatlarına baktığımızda Fed'in bu toplantıda faiz artırımlarını geri çekmesini ve 50 baz puan artırmasını bekliyoruz. Fed son dört toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırdı. Fed'in toplantı sonrası açıklaması ve Başkan Powell'ın konuşmasında bundan sonraki toplantılara ilişkin ipuçları çok önemli. Görüşler, Fed'in gelecekte yapabileceği ekonomik tahminlerle ilgili mesaj aranacak. Piyasa fiyatlarına bakıldığında, Fed'in önümüzdeki üç toplantısında faiz oranlarını yüzde 5,00-5,25 seviyelerine yükselteceği beklentisi ağırlık kazanıyor.ABD enflasyon verileri piyasa beklentileriyle uyumluysa, fiyatlandırma önceden belirlendiği için piyasanın yatay kalması bekleniyor. Ancak şaşırtıcı veriler ortaya çıktığında piyasada dalgalanmalar meydana gelebilir. Verilerin beklentilerin üzerinde performans göstermesi durumunda risk iştahı azalabilir ve küresel hisse senedi endeksleri negatif fiyatlar gösterebilir. Ayrıca, daha güçlü bir küresel dolar, daha yüksek ABD Hazine tahvil getirileri ve negatif korelasyon etkilerinin altın ve gümüş fiyatları üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Veriler ekonomistlerin eklentilerinin altında kaldığında, piyasa geri tepecektir. Fed faiz artırım toplantısı sonrası verilen haberlerdeki şahin duruşun piyasaya olumsuz, güvercin bir haberin piyasayı olumsuz etkilemesi bekleniyor.Merkez Bankalarının faiz kararının piyasalarda farklı etkilere neden olabileceğini söyleyen Ekonomist Murat Özsoy, yaşanabilecek olası senaryoları açıkladı. Bugün, Çarşamba ve Perşembe, bu haftaki küresel makroekonomik veriler gündeminde ayrı bir önem taşıdığını belirten Özsoy, " Bugün ABD'de Kasım ayı enflasyon verilerine bakıyoruz. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü faiz kararını açıklamasının hemen ardından, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına bakacağız." dedi. Murat Özsoy, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Kasım ayı ABD enflasyonunun bugün açıklanan ana tahmini, Ekim ayına kıyasla daha yavaş yıllık ve aylık büyüme yönünde. Bu yönde hareket eden veriler Fed'i biraz rahatlatıyor. Aslında, Powell'ın Çarşamba günkü Fed faiz kararı sonrasındaki konuşması, bir dizi 75 baz puanlık (bps) oran artışıyla önceki toplantılardan daha yumuşak olabilir. Bu toplantının bir diğer önemli yönü de Fed'in ekonomik tahminlerini açıklaması. Özellikle gelecekteki tahminlerde aşağı yönlü revizyonlar olup olmadığını görmek için izleme önerilir. "