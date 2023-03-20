Dolar yatırımcılarına uzmanından kritik uyarı: 'Hazırlığınızı yapın!'

Tüm dünya piyasalarında olduğu gibi dolar birikimleri olan yatırımcılar ve orta gelirliler, 22 Mart tarihinde Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak olan Fed'in açıklamasını yakından takip edecekler. Bu, ABD bankacılık krizi ve müteakip iflas başvurularının arkasından ilk FED toplantısı olduğundan, açıklanan kararın piyasa üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Kararın alınmasının hemen ardından Fed Başkanı Powell, bir açıklama yapmak için saat 21.30'da basın karşısına çıkacak. Türkiye'de son bir kaç içinde yükselişe geçen ve 19 bandını kıran Dolar/TL paritesi için önemli bir karar olan FED faiz kararını Doç. Dr. Oğuz Demir yorumladı.
"FAİZ ARTIRIMININ ÇIKMASI SÜRPRİZ OLABİLİR"
Ekonomist Oğuz Demir, Silikon Vadisi banka başarısızlıklarının tetiklediği sürecin baskın bir etkiye dönüşmesini ve savunmasız bankalar üzerinde artan baskıyı önlemek için Fed'in faiz oranlarını artırmaya karar vermesinin zor olacağını söyledi. Demir, konuyla ilgili yorumunda "Normal şartlar altında, birkaç ay sürmesi bekleniyor ve muhtemelen bir süre daha terk edilecek." dedi. Açıklamanın ertesi günü Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yapacağını kaydeden Demir, şunları kaydetti: "Bu karar Türkiye'ye giren döviz miktarını artırdı ama şimdilik Türkiye'de yabancı yatırımcı kalmadı denilebilir." "ABD'den sadece üç günde ayrılan 500 milyar doları aşkın fon, hatalı ekonomik yönetim nedeniyle Türkiye'ye gelmeden çeşitli bölgelere dağıtıldı. Yatırımcılar için çekici bir ülkeden çok uzak." şeklinde konuşan Doç. Dr. Demir, bu durumun kısa vadeli bir etkiye neden olmayacağını söyledi. Demir, ABD finans
sistemindeki zor durumun küresel piyasalarda ve aynı zamanda Türkiye için kısa vadede sorun yaratmayacağını ve ABD'nin alacağı tedbirlerle sorunların büyük olasılıkla çözüleceğini söyledi. Uzman isim ayrıca, Türkiye'de 14 Mayıs'tan itibaren getirilen seçici ekonomiden artık vazgeçilemeyeceğini, dolar kurunun 14 Mayıs'a kadar olacak olan ükseliş trendinin sürpriz olduğunu vurguluyor.
"SEÇİM SONUCU NE ÇIKARSA 'ACI REÇETE' YAŞANACAK"
Oğuz Demir, 14 Mayıs seçimleri sonrası Türkiye ekonomisinin girmekte olduğu süreci şu şekilde özetliyor... "İki ay sonra başka hükümet gelince normalleşeceğiz diyelim. Şimdi siz bu faizleri bir anda yükseltirseniz Hazine borçlanma faizleri yükselecek yani bankalar düşük faiz için eski kağıtlarını ellerinde tutacak" ve biraz önce de bahsettiğim gibi para çekme sorunu olursa banka bunu karşılayamayacak. Böyle bir risk oldukça yüksektir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan zayıf ekonomi
politikalarının neden olabileceği şeylerin bir kısmını yaşıyoruz. Bu risk ayrıca Türkiye'de de mevcut. Çünkü Merkez Bankası sürekli faiz uygulayarak bankalarımızı Hazine'den düşük getirili borçlanma senetleri almaya zorladı. Şimdi faizler yükselse bile bu kağıtlar hurdaya dönecek. 15 Mayıs'tan itibaren tabloda risk olarak ülkemizin aleyhine olacaktır. Şu anda Türkiye'de döviz piyasasını TCMB yani hükümet kontrol ediyor. Yurtiçi borsayı organize etmek için kamu kaynakları. Halihazırda Türkiye'de tutulmayan tek Türkiye bağlantılı piyasa “risk primi” dediğimiz piyasadır. Yunanistan'ın krizde risk primi 100 iken Türkiye'de şu an 580 civarında. Kemal Kılıçdaroğlu
adaylığını açıkladığında CDS Premium 530 sıra düştü ama yine de çok çok yüksek bir seviye."