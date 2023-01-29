Dolar yatırımcısı dikkat! 1 dolar bile artık çok kıymetli! Dolar fiyatları yatırımcısını sevindirecek, borçlusunu üzecek!

Ekonomist Selçuk Geçer, doların gerçek değerinin 24 Türk Lirası olduğunu ve 1 ay sonra bu değeri yakalayacağını açıkladı.
ÜNLÜ EKONOMİST SELÇUK GEÇER: DOLAR İÇİN 1 AY SONRA ŞU KADAR OLACAK!Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye'nin gözde yatırım aracı olan dolar kuru ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 Türk Lirası olduğunu dile getirerek, iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştıklarını kaydetti.
Geçer, ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanlarının da tükenmiş durumda olduğunu iddia ederek, doların önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacağını ve şubat sonuna kadar 24 lirayı göreceğini kaydetti. Doların çıkacağı değerin zaten şu anda reel sektör değeri olduğunu dile getiren Selçuk Geçer, ülkenin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesinde olduğunu ve yaklaşık 190 milyar dolarlık bir borcun 1 yıl içerisinde ödenmesi gerektiğini açıkladı. Selçuk Geçer, artık doların baskılamalarının mümkün olmadığını ve yakında yeniden tırmanmaya başlayacağını belirterek, tüm yatırımcıların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi. SELÇUK GEÇER KİMDİR? Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye'nin tanınan ve saygın ekonomistlerinden biridir. Geçer, Gazi Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almış ve uzun yıllar sektörde çalışmıştır. Geçer, ekonomik konulara ilişkin yazıları, konferansları ve televizyon programları ile tanınmaktadır. Kendisi Türk ekonomisinin gelecek perspektifleri, iç ve dış piyasalar, finansal piyasalar ve enerji sektörü gibi konular üzerine uzmanlık sahibidir. Geçer, ekonomik konular hakkında objektif ve tarafsız bir bakış açısıyla analiz yapar ve Türk ekonomisini dünya ekonomisi çerçevesinde değerlendirir.