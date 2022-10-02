Dolar ve altın piyasaları kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken, analistler de doların Ekim ayında hangi rakamlara ulaşacağı konusunda peş peşe açıklamalar yapıyorlar. Yapıln son yorumlarda ise dolar kurunun 3 Ekim Pazartes günü geleceği rakam oldu.. Piyasanın yeni sahibi olarak tanımlanan dolar, yatırım yapmak isteyenlerin en yakından takip ettiği yatırım aracı olmaya başladı. Yıl sonunda doların ne kadar değer kazanacağı merak edilirken analistler, dolarda Ekim ayında gerçek bir yükselme yaşanacağını açıkladılar.
EKONOMİ
02 Ekim 2022 - 11:24
Dolar yeni zirvesine Ekim'de ulaşıyor! Analistler doların 3 Ekim Pazartesi günü geleceği rakamı paylaştı
Döviz kurları ve altın piyasaları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarının yanı sıra yükseliş trendine doru eğilen doların ne kadar olacağı merak ediliyor. Analistler yaptıkları yorumlarla vatandaşları uyarırken doların Ekim ayında yeni bir zirve yapacağını söylüyorlar. Açıklamalarda ayrıca 3 Ekim Pazartesi günü doların geleceği rakam da paylaşılıyor. İşte doların pazartesi günü ulaşacağı rakam...
EKONOMİ
02 Ekim 2022 - 11:24
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