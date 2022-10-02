EKONOMİ
02 Ekim 2022 - 11:24

Dolar yeni zirvesine Ekim'de ulaşıyor! Analistler doların 3 Ekim Pazartesi günü geleceği rakamı paylaştı

Döviz kurları ve altın piyasaları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarının yanı sıra yükseliş trendine doru eğilen doların ne kadar olacağı merak ediliyor. Analistler yaptıkları yorumlarla vatandaşları uyarırken doların Ekim ayında yeni bir zirve yapacağını söylüyorlar. Açıklamalarda ayrıca 3 Ekim Pazartesi günü doların geleceği rakam da paylaşılıyor. İşte doların pazartesi günü ulaşacağı rakam...

EKONOMİ
02 Ekim 2022 - 11:24
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Dolar yeni zirvesine Ekim'de ulaşıyor! Analistler doların 3 Ekim Pazartesi günü geleceği rakamı paylaştı


Dolar ve altın piyasaları kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken, analistler de doların Ekim ayında hangi rakamlara ulaşacağı konusunda peş peşe açıklamalar yapıyorlar. Yapıln son yorumlarda ise dolar kurunun 3 Ekim Pazartes günü geleceği rakam oldu..

Piyasanın yeni sahibi olarak tanımlanan dolar, yatırım yapmak isteyenlerin en yakından takip ettiği yatırım aracı olmaya başladı. Yıl sonunda doların ne kadar değer kazanacağı merak edilirken analistler, dolarda Ekim ayında gerçek bir yükselme yaşanacağını açıkladılar.



Dolar yeni zirvesine Ekim'de ulaşıyor

Dolara yatırım yapmalı mıyım?

Pek çok insan, "Dolarla mı işlem yapsam, dolara yatırım yapmalı mıyım, dolar mı almalıyım, yıl sonunda dolar ne kadara mal olacak, dolar düşecek mi yükselecek mi?" diye soruyor. Doların ay içinde yeniden uçuşa geçeceği söyleyen analistler bununla ilgili tarih de paylaşırken doların çıkacağı son rakamlar da paylaşıldı.

Analistlere göre herkesin beklediği yeni zirve Ekim'de gelecek ve dolar Ekim'de 19 lira olacak.

Aralık'ta dolar uçuşa geçecek, yıl sonunda 25 TL!

Analistler doların beklenen zirvesinin Aralık ayında geleceğini açıkladılar. Dolar resmi olarak Aralık ayında yükselişe geçecek. Analistlere göre dolar Aralık'ta 21 TL'yi bulacak. Analistler, Aralık ayında beklenen dolarda keskin bir artışın yılı tamamen yeni bir rekorla kapatmasını bekliyorlar. Analistlere göre yıl sonunda dolar 25 TL'ye ulaşacak.

Döviz kurlarını yakından takip eden ve elinde dolar tutan yatırımcılar doların bugünkü değerini sorguluyor. 2 Ekim itibariyle son dakika dolar kurunda 18,50 sevileri olduğu görülüyor. Eurodolar paritesi 0,95'ten 0,98'e yükselirken dolar endeksinde rakamın 112 olduğu anlaşılıyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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