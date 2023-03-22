Dolar yeri göğü delip zirveye çıktı! İslam Memiş 'bu daha başlangıç' diyerek o tarihte kaç TL olacağını duyurdu!







Doların Güncel Durumu











Dolar geçtiğimiz hafta rekorlar kırarak 19,39 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, tv100'de bugün yayınlanan yazısında doların mevcut durumu ve geleceğine ilişkin öngörülerde bulundu.20 Mart 2023 itibariyle dolar 19,02 lira seviyesinde bulunurken, euro 20,27 liradan işlem görüyor.İslam Memiş yazısında şu görüşlere yer verdi; Dolar haftayı ekranlarda 19,01 TL, serbest piyasalarda ise 19,21TL'den tamamladı. Memiş, doların ekranlarda 18,90-19,05 TL, serbest piyasalarda ise 19,20-19,30 TL aralığında dalgalanacağını öngörüyor. Memiş'in orta vadeye ilişkin tahmini ise doların 24-25 TL'ye ulaşacağı yönünde.