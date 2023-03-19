Dolar yıl sonunda o seviyeyi görecek! Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahmini piyasayı yıktı geçti: Doları olanlar dikkat!

2023 yılının son aylarına doğru dolar kurunda ve enflasyonda gözle görülür büyük bir artış beklenmektedir. Merkez Bankası yaptığı dolar, enflasyon tahminlerini değiştirdi. Dolar/TL'de beklenen tahminler neler? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.
MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ DOLAR TAHMİNİ!Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi 2023 Mart ayı sonuçlarına bakıldığında önceki ankette %35,76, şu an yapılan ankette ise %37,72 oldu. Dolar/TL tahmininde değişiklik görülmektedir. Yükseliş beklenmektedir.
TCMB reel ve finans sektörü katılımcılarının verdiği cevaplara göre anket sonucunu yayınladı. Tahminlerde enflasyon ve dolar kurunda artış beklenmektedir. Faizin Martta sabit tutulacağını beklemektedir. 2023 yılı sonuna doğru enflasyon beklentisi %35,76 iken şu an %37,72'e yükselmiştir. 1 yıl sonrası tahminler ise %30,75 iken %31,63 olarak artış göstermiştir. 2023 Şubat ayı anketinde dolar/TL artış tahminleri %22,84 olarak belirlenmişti. Mart 2023 dolar/TL tahmini beklentileri %22,91 olmuştur. 1 yıl sonrası tahminlerde %23,52 oranı görülmektedir. Mart 2023 TCMB politikasında faizlerin %8,50 olarak stabil olacağı beklenmektedir. Katılımcıların 2023 büyüme oranı anketlerde %3,6'ydı. Yeni anket tahminlerinde ise %3,5 olarak değişiklik göstermiştir. 2024 senesi için büyüme beklenti oranı ise %4,5 iken %4,4'e düşmüştür.