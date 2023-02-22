Dolarda bu rakam hayaldi gerçek oldu! Merkez Bankası bizzat açıkladı: Aralık ayında o rakama ulaşacak!













2023 ENFLASYON BEKLENTİSİ

DOLAR BU RAKAMA YÜKSELECEK

Merkez Bankası'nın Anketine Göre Dolar Tahmini Belli Oldu!Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcı arasında yapılan ankette, yıl sonunda doların ulaşacağı rakam dikkat çekti. Ayrıca ankette, TÜFE artış beklentisi ve enflasyon tahminleri de yer aldı.Yıl sonu TÜFE artış beklentisi %35,76 olarak belirtilirken, ankette TÜFE enflasyon beklentisi de %2,24'ten %3,01'e yükseldi. Gelecek 12 ay ve 24 ay için TÜFE artış beklentisi ise sırasıyla %30,75 ve %18,11 olarak tahmin edildi.Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2023 yılının sonunda doların TL karşısındaki beklentisi 22,84 olarak öngörülüyor. Ayrıca, 12 ay sonrası doların TL karşısındaki beklentisi 23,44'ten 23,10'a düşüş gösterdi.