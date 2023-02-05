Finans
05 Şubat 2023 - 13:45

Dolarda ezberleri bozan tahmin: O tarihte 13 TL birden çakılacak

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ile ilgili uzman isimler açıklamalarına devam ediyor. Peki İbrahim Ufuk Kaynak dolar ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
05 Şubat 2023 - 13:45
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Dolarda ezberleri bozan tahmin: O tarihte 13 TL birden çakılacak
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Dolar yatırımcıları son yapılan FED faiz kararı sonrasında doların ne durumda olacağını merakla araştırıyor. Peki dolar ile ilgili uzman isimler neler söylüyor? Dolar bu sene ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR YATIRIMCILARININ DİKKATİNE

Uzman isim İbrahim Ufuk Kaynak FED faiz kararı sonrasında dolar yorumlarında bulundu. 



Dolar Beklentileri

Kaynak'a göre ülkemizin jeopolitik konumu ekonomi ve enerji kaynakları gibi nedenlerden dolayı çok önemli olduğunu ve Türkiye'de 6 ay içinde gaz ve petrol merkezi olması da tüm dengeleri baştan yazacağını ve ülke için yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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