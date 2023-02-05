Dolarda ezberleri bozan tahmin: O tarihte 13 TL birden çakılacak

Dolar yatırımcıları son yapılan FED faiz kararı sonrasında doların ne durumda olacağını merakla araştırıyor. Peki dolar ile ilgili uzman isimler neler söylüyor? Dolar bu sene ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DOLAR YATIRIMCILARININ DİKKATİNEUzman isim İbrahim Ufuk Kaynak FED faiz kararı sonrasında dolar yorumlarında bulundu.
Kaynak'a göre ülkemizin jeopolitik konumu ekonomi ve enerji kaynakları gibi nedenlerden dolayı çok önemli olduğunu ve Türkiye'de 6 ay içinde gaz ve petrol merkezi olması da tüm dengeleri baştan yazacağını ve ülke için yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu.