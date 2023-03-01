Dolarda fırtınalar koparacak tahmin! Doları olanlar dikkat: O tarihte 25 TL olacak. Ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru hakkında inanılmaz iddialarda bulundu. Dolar o seviyeyi geçecek. Dolar kuru için 25 seviyesine çıkacağı yönünde açıklamalar yapan Selçuk Geçer o tarihe dikkat çekti. Bir haftalık süre biçen Geçer'in açıklamaları ve dolar kuru tahminleri ise şöyle. İşte tüm detaylar..
DOLARDA BİR YÜKSELME Mİ YAŞANACAK?Dolar kurlarındaki tahminleri ile tanınan ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den yeni tahminler geldi. Bir hafta sonra dolar kurunun ne olacağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Geçer doların hangi yönde ilerleyeceğini de söyledi.
Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar neticesinde, vatandaşın ve yatırımcıların kafası karışık olurken bir değerlendirme de ekonomi uzmanı Selçuk Geçer'den geldi. Doların hangi yönden bir seyir izleyeceği yönünden açıklamalarda bulunan Geçer vatandaşı korkuttu. Sürekli olarak dalgalı bir seyir izleyen dolar piyasası son zamanlarda durgun bir seyirde ilerlemekteydi. Şimdilerde ise dolar ve altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Dolar hakkında görüşlerini ve öngörülerini sıklıkla paylaşan ekonomist Selçuk Geçer dolar hakkındaki o iddiayı ortaya attı.
Geçer açıklamasında ülkedeki sıcak paranın tükendiğini yakında doların 25 TL gibi rakamlara kadar yükseleceğini söyledi. Dolar ilerleyen günlerde 24 ve 25 TL olabilir diye açıklamalarda bulunan Geçer, bu durumun ülkedeki ekonomik duruma bağladığının da altını çizdi. Dolar artışının bir hafta sonra gerçekleşeceğinin müjdesini veren Geçer, elinde doları olanların bir hafta daha beklemeleri gerektiği konusunda uyardı.