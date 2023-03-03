Dolarda ipleri koparan tahmin! Sadece iki hafta sonra yükseleceği rakam deliye döndürecek!







SELÇUK GEÇER'DEN DOLAR YATIRIMCISINA UYARILAR







Uzman isimler yatırımcı vatandaşları piyasa ile ilgili uyarmaya devam ediyor. Peki Selçuk Geçer dolar ile ilgili hangi yorumları yaptı? Yatırımcıların neye dikkat etmesi gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Selçuk Geçer dolar yatırımcısı vatandaşları ve elinde doları olan insanları sık sık uyarmaya devam ediyor. Son zamanlarda hareketlilik gösteren piyasa ile ilgili Selçuk Geçer kendi sosyal medyasında yayınladığı bir videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Geçer'e göre dolar birkaç hafta içinde büyük yükselişe geçecek ve 24-25 TL seviyeleri takip edilecek. Selçuk Geçer doları olan yatırımcıların biraz daha sabretmeleri gerektiğini vurguladı.