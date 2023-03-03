EKONOMİ
03 Mart 2023 - 12:45

Dolarda ipleri koparan tahmin! Sadece iki hafta sonra yükseleceği rakam deliye döndürecek!

Döviz yatırımcısı olan vatandaşlar uzman isimlerin yaptığı açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki Selçuk Geçer dolar ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
03 Mart 2023 - 12:45
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Dolarda ipleri koparan tahmin! Sadece iki hafta sonra yükseleceği rakam deliye döndürecek!


Uzman isimler yatırımcı vatandaşları piyasa ile ilgili uyarmaya devam ediyor. Peki Selçuk Geçer dolar ile ilgili hangi yorumları yaptı? Yatırımcıların neye dikkat etmesi gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELÇUK GEÇER'DEN DOLAR YATIRIMCISINA UYARILAR

Selçuk Geçer dolar yatırımcısı vatandaşları ve elinde doları olan insanları sık sık uyarmaya devam ediyor. Son zamanlarda hareketlilik gösteren piyasa ile ilgili Selçuk Geçer kendi sosyal medyasında yayınladığı bir videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 



Selçuk Geçer Dolar Açıklamaları

Geçer'e göre dolar birkaç hafta içinde büyük yükselişe geçecek ve 24-25 TL seviyeleri takip edilecek. Selçuk Geçer doları olan yatırımcıların biraz daha sabretmeleri gerektiğini vurguladı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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