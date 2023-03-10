Dolarda kıyamet senaryosu! Selçuk Geçer açık açık söyledi: 10 TL birden uçacak!













Selçuk Geçer'in dolar kuru için öngörüsü ise daha da yükselerek 36 TL'ye ve nihayetinde 40 TL'ye çıkacağı yönünde.Selçuk Geçer'in dolarla ilgili son açıklamaları birçok kişiyi hayrete düşürdü. Ünlü ekonomist, yatırımcıları doların 40 TL'ye kadar çıkabileceği konusunda uyardı. Geçer, doların yükselişinin durdurulamayacağını ve seçimden sonra bile yükselmeye devam edeceğini iddia etti. Geçer ayrıca dolar kurundaki artışın çeşitli sektörleri olumsuz etkilediğini ve bunun tabelaya da yansıyabileceğini belirtti. Bu nedenle elinde dolar bulunduran yatırımcıların beklemeleri ve panik halinde satış yapmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Geçer, uzun vadeli yatırım stratejilerinin benimsenmesi gerektiğini ve bunu yapan yatırımcıların uzun vadede önemli kazançlar elde edeceğini belirtti.