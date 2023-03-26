Dolarda kıyamet senaryosu! Selçuk Geçer dolar borcu olanları korkuttu: O tarihte 40 TL'ye fırlayacak!

En düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken gelen zamlarla beraber 7.500 TL olarak güncellendi. Kamuya personel alımında sayılar artarken seçim ekonomisinin etkileri de bir hayli artış gösterdi. Gıda fiyatlarında ki artış dikkatleri çekerken Geçer, iktidar palyatif yöntemlere başvurduğunu açıkladı. Maaşlarda ki artışla beraber oy devşirme için yapılan bu hamlelerde test tepki verileceği yorumları geldi.
İKTİDARIN SEÇİM EKONOMİSİ
Geçer, ülkemizde ekonomik model ve gerçek bir bakış açısı olmadığını söylerken seçimlere son 50 gün kala kötü şeylerin düzeltilmesine imkan olmadığını belirtti. İktidarın planının kuru beli seviyede tutarak şok etkisi olmadan seçime girmeyi planladıklarını dile getiren ekonomist Selçuk Geçer, MB rezervleri boşaltılmaya devam ediyor, KKM'nin devlet bütçesi üzerinde yarattığı baskı devam ediyor, makroekonomik dengelerin ise bozulduğunu belirtti.
SEÇİM SONRASI DOLAR 40 TL
Geçer, olasılıkları ele aldığında mevcut iktidarın seçimi kazandığında ki durumu açıklarken kur üzerinde ki baskının artacağını ve en iyi ihtimalle dolar enflasyon değerinin 35-40 seviyelerinde olacağını belirtti. İktidarın bu işleri düzeltmesi için en az 1 buçuk seneye ihtiyaçları olurken işleri geri çeviremeyeceklerinin altı çizildi. İkinci olasılık olan altılı masanın yanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesinde ise ekonomi
de güvenin sağlanmasıyla beraber 5-6 ay içerisinde kur dalgalanmaların tekrar başlayacağı ve yabancıların ülkemize anında gelmeyeceklerini söyleyen Geçer, ülkemizde dövizin girmesine yardımcı olarak çalışmalar yapılsa da yine doların 35-40 seviyelerinin altında olması beklenemez. Her şeyin dengede tutulmasıyla beraber 3 - 5 yıl sonra ülkemizde eski güçlü haline gelmesi mümkün. İktidara gelecek her kimsenin elinde sihirli değnek olmayacağını söyleyen Geçer, zamana ihtiyaç olduğunu savundu.