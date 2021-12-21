Dolarda yaşanan düşüş sonrası vatandaşlar döviz bürolarına koştu!













Kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi krizine yönelik alınan önlemlerle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasında 18 TL'yi aşan dolara karşı da alınacak yeni önlemi açıklayan Erdoğan'ın konuşması sonrası dolarda sert düşüş yaşandı.TL mevduatı için kur kalkanı uygulamasını hayata geçireceklerini duyuran Erdoğan'ın açıklamasında sonra dolarda yaşanan düşüşler nedeniyle birikimini dövize yatıranlar gece saatlerinde dövizlerini bozdurma yarışına girdiler. Sabah saatlerinde ise dolarda 12 TL'nin altında işlem yapılması sırasında vatandaşlar daha döviz büroları açılmadan kapısına giderek uzun kuyruklar oluşturdu.